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۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۳۳

دادبود:

60 هزار واحد روستایی گلستان مقاوم سازی می شوند

60 هزار واحد روستایی گلستان مقاوم سازی می شوند

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استاندار گلستان گفت: 60 هزار واحد روستایی استان مقاوم سازی می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود صبح چهارشنبه در حاشیه ستاد مدیریت بحران استان افزود: در بخش روستایی پرداخت تسهیلات مقاوم سازی ساختمانها در دستور کار است که 60 هزار واحد را شامل می شود.

وی اظهار داشت: اجرای طرح های هادی روستایی برای کمک به نوسازی روستاها در دستور برنامه است.

وی عنوان کرد: در بخش شهری نیز محدوده بافت های فرسوده شهری مشخص شد و این بخش ها نیز از تسهیلات برای نوسازی بهره مند می شوند.

معاون عمرانی استاندار گلستان بیان داشت: همچنین اقداماتی در راستای بهسازی فضای شهری پیش بینی شد که در حال انجام است.

وی تاکید کرد: افراد ساکن در محدوده بافت های فرسوده می توانند از این تسهیلات که مشابه تسهیلات مسکن مهر است استفاده کنند.

کد مطلب 1770312

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