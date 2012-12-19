60 هزار واحد روستایی گلستان مقاوم سازی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود صبح چهارشنبه در حاشیه ستاد مدیریت بحران استان افزود: در بخش روستایی پرداخت تسهیلات مقاوم سازی ساختمانها در دستور کار است که 60 هزار واحد را شامل می شود.
وی اظهار داشت: اجرای طرح های هادی روستایی برای کمک به نوسازی روستاها در دستور برنامه است.
وی عنوان کرد: در بخش شهری نیز محدوده بافت های فرسوده شهری مشخص شد و این بخش ها نیز از تسهیلات برای نوسازی بهره مند می شوند.
معاون عمرانی استاندار گلستان بیان داشت: همچنین اقداماتی در راستای بهسازی فضای شهری پیش بینی شد که در حال انجام است.
وی تاکید کرد: افراد ساکن در محدوده بافت های فرسوده می توانند از این تسهیلات که مشابه تسهیلات مسکن مهر است استفاده کنند.
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