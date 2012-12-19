دانشگاه ها با دستگاه قضایی برای کاهش جرایم همکاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل برزگرزاده، ظهر امروز در جلسه شورای پیشگیری از جرم شهرستان ابرکوه اظهار داشت: تشکیل واحدی علمی و دانشگاهی با حضور دادگستری و نیروی انتظامی و همکاری مداوم آنها و ارائه آگاهی ها لازم به مردم برای جلوگیری از وقوع جرم باید مدنظر قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه آگاهی بخشی در تمام زمینه ها یکی از عوامل مهم به شمار می آید، افزود:طرح مطالب آموزشی در کتب مدارس و از کلاس های راهنمایی بیان عوامل سرقت و راهکارهای مقابله با سارقان و آگاهی بخشی به خانواده ها در مورد عواقب عدم نظارت آنها بر فرزندان باید جدی گرفته شود و به طور قطع آموزش عمومی مردم در زمینه های مختلف ضریب ایمنی بالایی را در راستای پیشگیری از جرم در جامعه به وجود خواهد آورد.

برزگرزاده ادامه داد:در کنار این فعالیت ها باید با بیکاری و شغل های کاذب نیز مقابله کرد و در صدد شناسایی زنان و فرزندان بی سرپرست و فراهم کردن حداقل امکانات زندگی برای آنان بر آمد.

وی عنوان کرد: سرعت عمل در تعقیب و شناسایی مجرمان، تقویت و تجهیز نیروی انتظامی، تقویت فرهنگ کار و تلاش در جامعه، فرهنگ سازی در مورد توجه به قناعت ورزی از دیگر راهکارهای مقابله با سرقت به حساب می آیند.

فرماندار ابرکوه تاکید کرد: پیشگیری از وقوع جرم وظیفه یک اداره و نهاد نیست و همگان باید برای کاهش آسیب های ناشی از وقوع جرم در جامعه تلاش کنیم.