کشف سیاره ای با امکان وجود حیات در نزدیکی کهکشان راه شیری

به گزارش خبرگزاری مهر، تائو ستی دارای پنج سیاره است که یکی از آنها در منطقه قابل زیست قرار دارد.

این ستاره که در فاصله 12 سال نوری از ما قرار دارد و می توان آن را با چشم غیر مسلح در آسمان عصرگاهی مشاهده کرد، نزدیک ترین تک ستاره به خورشید است که طبقه بندی طیفی آن نیز مشابه خورشید ماست.

بر اساس تخمین های صورت گرفته این پنج سیاره جرمی بین دو تا شش برابر جرم زمین دارند. این امر نشان می دهد سیارات این ستاره کمترین جرم را در بین منظومه های سیاره ای که تا به حال کشف شده اند دارند.

دانشمندان دریافته اند یکی از این سیارات در منطقه قابل زیست قرار داشته و جرمی حدود پنج برابر زمین دارد. این پژوهش حاکی از آن است این سیاره کوچکترین سیاره در منطقه قابل زیست است که به دور یک ستاره شبه خورشید می گردد.

گروهی از ستاره شناسان از انگلیس، شیلی، آمریکا و استرالیا در این پروژه اکتشافی حضور داشتند که در آن بیش از شش هزار داده رصدی از سه تجهیزات مختلف و داده های مدلسازی شده را بررسی کردند.

جیمز جنکینز از دانشگاه شیلی گفت: تائوستی یکی از نزدیک ترین همسایه های کیهانی ماست و آنقدر درخشان است که می توانیم اتمسفر این سیارات را در آینده نه چندان دور مطالعه کنیم.

کشف منظومه های سیاره ای که در اطراف ستاره های نزدیک ما می گردند، حاکی از آن است که چنین منظومه هایی در کهکشان راه شیری معمولی و رایجند.

بیش از 800 سیاره در دنیاهای دیگر کشف شده اند اما سیاراتی که در حال گردش به دور ستاره های شبه خورشید باشند ارزش خاصی دارند.