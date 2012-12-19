شهردار لنگرود از عملکرد مجری طرح فاضلاب صنعتی این شهر انتقاد کرد

سید رضا پورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این شرکت با توجه به قرارداد از زمان شروع به کار خود تاکنون به تعهداتش مبنی بر اینکه پایان هر قرارداد مسیر کنده کاری را آسفالت و به شهرداری تحویل دهد، عمل نکرده است.

وی اظهارداشت: شرکت مجری طرح فاضلاب صنعتی شهر لنگرود بر اساس قرارداد اولیه مجری شبکه گذاری، زیرسازی، آسفالت و مرمت مسیر کنده کاری در منطقه مزبور است.

شهردار لنگرود گفت: چندین بار شهرداری مانع از ادامه کار شرکت در این نقطه از شهر شده که با وساطت برخی از مسئولان دوباره شروع بکار و در این مدت نیز به تعهداتش عمل نکرده است.

وی همچنین افزود: این کنده کاری ها عبور و مرور خودروها را با مشکل مواجه و برای شهروندان مشکلات عدیده ای را ایجاد کرده است.

پور محمدی در ادامه از دست اندرکاران این شرکت خواست با توجه به اینکه تنها سه ماه به آغاز سال جدید باقی مانده و نیز با توجه به شرایط نامساعد هوا و ایجاد ترافیک و همچنین لطمه ای که این کنده کاری ها در عبور و مرور شهری ایجاد کرده است، هرچه سریعتر نسبت به تکمیل، آماده سازی و آسفالت این مسیر اقدام کنند.