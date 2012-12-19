9 دی تبلور حضور مردم در حمایت از باورهای دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابراهیم کسائیان پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی گرامیداشت 9دی در شهرستان نظرآباد گفت: مهمترین رویکرد برنامه‎های 9 دی امسال بصیرت‎افزایی است که با نگاهی به آنچه که در دی ماه 88 گذشته و حرکاتی که بعد از آن صورت گرفت، توطئه‎های آینده این جریان تبیین شود تا همگان از موجودیت و ماهیت گروه‎های انحرافی از انقلاب مطلع شوند.



وی با بیان اینکه رشادت‌های مردم در مقابله دشمنان حماسه 9دی ماه 88 با بصیرت، هوشیاری و غیرت دینی بوده است، افزود: مردم با ایستادگی ثابت کردند که صاحب انقلاب و نظام اسلامی هستند.



کسائیان افزود: پیام مشخص روز 9دی ماه به گروه ها و جریان های سیاسی کشور خستگی و بیزاری مردم از آنچه که گروه های سیاسی به عنوان سهم خواهی برای خودشان می پندارند، بود.



فرماندار نظرآباد در ادامه اظهار داشت: 9دی فراتر از گروه ها و جریان های سیاسی و تبلور مردم در دفاع از انقلاب اسلامی و باورهای دینی است.



وی یادآور شد: همایش بصیرت و 9دی ساعت 15عصر روز جمعه در مصلای امام خمینی(ره) نظرآباد با حضور مردم ولایتمدار و خداجوی این شهرستان برگزار می شود.