9 دی تبلور حضور مردم در حمایت از باورهای دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابراهیم کسائیان پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی گرامیداشت 9دی در شهرستان نظرآباد گفت: مهمترین رویکرد برنامههای 9 دی امسال بصیرتافزایی است که با نگاهی به آنچه که در دی ماه 88 گذشته و حرکاتی که بعد از آن صورت گرفت، توطئههای آینده این جریان تبیین شود تا همگان از موجودیت و ماهیت گروههای انحرافی از انقلاب مطلع شوند.
وی با بیان اینکه رشادتهای مردم در مقابله دشمنان حماسه 9دی ماه 88 با بصیرت، هوشیاری و غیرت دینی بوده است، افزود: مردم با ایستادگی ثابت کردند که صاحب انقلاب و نظام اسلامی هستند.
کسائیان افزود: پیام مشخص روز 9دی ماه به گروه ها و جریان های سیاسی کشور خستگی و بیزاری مردم از آنچه که گروه های سیاسی به عنوان سهم خواهی برای خودشان می پندارند، بود.
فرماندار نظرآباد در ادامه اظهار داشت: 9دی فراتر از گروه ها و جریان های سیاسی و تبلور مردم در دفاع از انقلاب اسلامی و باورهای دینی است.
وی یادآور شد: همایش بصیرت و 9دی ساعت 15عصر روز جمعه در مصلای امام خمینی(ره) نظرآباد با حضور مردم ولایتمدار و خداجوی این شهرستان برگزار می شود.
نظرآباد - خبرگزاری مهر: فرماندار نظرآباد گفت: حماسه 9 دی فراتر از جریان های سیاسی و تبلور حضور مردم در حمایت از باورهای دینی است.
به گزارش خبرنگار مهر، سید ابراهیم کسائیان پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی گرامیداشت 9دی در شهرستان نظرآباد گفت: مهمترین رویکرد برنامههای 9 دی امسال بصیرتافزایی است که با نگاهی به آنچه که در دی ماه 88 گذشته و حرکاتی که بعد از آن صورت گرفت، توطئههای آینده این جریان تبیین شود تا همگان از موجودیت و ماهیت گروههای انحرافی از انقلاب مطلع شوند.
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