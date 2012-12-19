برگزاری نمایشگاهی از دستاوردهای تولید داخل در تجهیزات آزمایشگاهی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجتبی خیام نکویی در مراسم افتتاح مرکز تحقیقات بیوانرژی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه راه پژوهش و تحقیقات، راه دشواری است، گفت: در مسیر تبدیل پژوهش به تجاریسازی موانع بسیاری وجود دارد که لازم است این موانع مرتفع شود.
سرپرست معاونت فناوری و نوآوری معاونت علمی و فناوری با اشاره به مشکلات در زمینه تامین انرژی و پایان یافتن سوختهای فسیلی اظهار داشت: در این زمینه لازم است تا محققان در زمینه تولید انرژیهای جایگزین اقدام کنند.
وی با تاکید بر ضرورت تامین تجهیزات مورد نیاز برای انجام این تحقیقات خاطرنشان کرد: در این راستا پیشنهادی به وزیر علوم تحقیقات و فناوری داده شد تا با همکاری معاونت و این وزارتخانه نمایشگاهی از دستاوردهای شرکت های دانش بنیان که در زمینه تولید تجهیزات و مواد مصرفی آزمایشگاهی فعال هستند، برگزار کنیم.
خیام نکویی با بیان اینکه لازم است تا این نمایشگاه تا پایان دولت نهم برگزار شود، تصریح کرد: علاوه بر این با همکاری وزارت علوم نیز حمایت های ویژه ای از این نوع شرکت ها برای تامین تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز به عمل خواهیم آورد.
سرپرست معاونت فناوری و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: در صورت موافقت وزارت علوم می توانیم گام مهمی برای حمایت از شرکت های دانش بنیان برداریم ضمن آنکه آثار تحریم ها را با این حمایت تبدیل به فرصت می کنیم.
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