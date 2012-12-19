تبدیل نخاله به نمای ساختمان در اردبیل/ صرف جویی 70 درصدی هزینه

قادر علیپور در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی اردبیل در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر تصریح کرد: در این طرح نخاله های ساختمانی و دور ریز شده بازیافت، تفکیک و پودر می شود و با استفاده از چهار نوع چسب به ماده خمیری اولیه جهت استفاده در نمای ساختمانها تبدیل می شود.

وی مهمترین ویژگی این طرح را هارمونی رنگی آن برشمرد و افزود: رنگ این خمیر مطابق با رنگ طبیعی نخاله های ساختمانی است و از مواد شیمایی استفاده نشده و به همین دلیل هارمونی رنگی مناسبی دارد.

این مبتکر با بیان اینکه این نما تاکنون در چهار ساختمان با موفقیت استفاده شده است، تاکید کرد: ضد آب بودن، ضد خش بودن و مقاومت ویژه در مقابل تغییرات ناگهانی دما از جمله ویژگیهای دیگر این نما است.

علیپور متذکر شد: به دلیل نوع مصالح استفاده شده در این نما در مقایسه با سایر نماهای سنگی 70 درصد صرفه جویی در هزینه برای مصرف کننده رخ می دهد.

وی اضافه کرد: ایده های پژوهشی برای رسیدن به فاز تولید انبوه نیازمند حمایت دستگاههای اجرایی است و این در حالی است که به غیر از مرکز رشد و بنیاد نخبگان استان از هیچ دستگاهی تماسی برای حمایت از این طرح نداشته ایم.

نخبه عملی و مخترع استان اضافه کرد: طبق قول مساعد شهرداری اردبیل و رایزنی های پی در پی با این مجموعه قرار است ساختمانی برای دایر کردن چرخه تولید این محصول در سه راهی نیر اردبیل دایر شود.

در عین حال وی با بیان اینکه نمی توان اطمینان 100 درصدی از زمان اجرای این مساعدت برآورد کرد، اضافه کرد: تا زمانی که شهرداری حمایت خود را قطعی نکند نمی توان زمان تولید انبوه این محصول را پیش بینی کرد.

مبتکر اردبیلی تصریح کرد: به غیر از این طرح پژوهشی 12 سبک اختراع نیز دارم که چهار مورد از آن به ثبت رسیده است.

تکیه گاه توالت ایرانی با هدف رفع ایرادات توالتهای ایرانی و فرنگی و تلفیق این دو، ویترین آویز ضد زلزله و مقاوم در مقابل زلزله تا سقف 10 ریشتر، بازیافت نخاله چوبی و بازیافت نخاله گچ با هدف استفاده در دکوراسیون داخلی منازل از جمله طرحهای ثبت شده عضو بنیاد نخبگان استان اردبیل است.