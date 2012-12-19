  1. عناوین کل
۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۳۵

استقبال باشکوه و کم‌نظیر مردم کنگان از شهدای گمنام

استقبال باشکوه و کم‌نظیر مردم کنگان از شهدای گمنام

کنگان - خبرگزاری مهر: دو شهید گمنام دوران دفاع مقادس با حضور باشگاه و بی‌نظیر مردم کنگان تشییع و خاکسپاری شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهیدپرور و همیشه در صحنه کنگان از نخستین لحظات صبح در انتظار زمان تشییع دو تن از شهدای دوران دفاع مقدس بودند و لحظه به لحظه نیز بر خیل عظیم حاضرین در این مراسم افزوده می‌شد.

آئین تشییع شهدای گمنام از مصلای این شهر آغاز شد و در حسینیه عاشقان ثارالله به پایان رسید و در این حسینه مراسم خاکسپاری برگزار شد.

فرماندار شهرستان کنگان در این آئین با تقدیر از حاضرین در مراسم، این استبال باشکوه را نشانی از ولایتمداری و تلاش مردم برای دفاع از آرمانهای شهدا دانست و گفت: مردم کنگان همواره الفتی عمیق با شهدا و آرمان‌های انها داشته‌اند و این موضوع را در حضور امروز خود ثابت کردند.

تیمور یزدان‌شناس حضور این دو شهید گمنام در شهر کنگان را افتخاری برای این شهر دانست و اضافه کرد: حسینیه عاشقان ثارالله کنگان در آینده به مجموعه فرهنگی تبدیل می‌شود.

حجت‌الاسلام محمود محمودی امام جمعه کنگان نیز در این آئین از حضور گسترده مردم تقدیر کرد.

شش شهید گمنام دوران دفاع مقدس امروز در استان بوشهر تشییع می‌شوند که دو تن از این شهدا در کنگان، دو تن در عسلویه و دو شهید دیگر نیز در جزیره فارسی خاکسپاری می‌شوند.

کد مطلب 1770335

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید