  1. اقتصاد
۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۰۷

قادری به مهر اعلام کرد:

دلیل عدم حضور وزرا در شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت

دلیل عدم حضور وزرا در شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره عدم حضور نمایندگان دولت در جلسات شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت، گفت: وزیر اقتصاد اعلام کرد با دستور رئیس جمهور در نشست ها حضور نمی یابند.

جعفر قادری در گفتگو با مهر در رابطه با سوال نمایندگان مجلس از وزیر اقتصاد در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: از وزیر اقتصاد خواسته شد تا دلایل عدم حضور خود را در جلسات شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت عنوان کند که پاسخ های وی قابل قبول نبود.

وی دستور رئیس جمهور را عامل اصلی عدم حضور خود در جلسات این شورا اعلام کرد و اظهار داشت: آقای احمدی نژاد قانون بهبود و توسعه فضای کسب و کار را قبول ندارند و به وزراء دستور داده اند که در این جلسات شرکت نکنند تا زمانی که شورای حل اختلاف نظر نهایی خود را در این رابطه اعلام کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه این اقدام رئیس جمهور و وزراء وجاهت قانونی ندارد، تصریح کرد: این قانون مصوبه مجلس هشتم و مورد تایید شورای نگهبان است و حتی اگر رئیس جمهور آن را قبول ندارند اما دولت همچنان مکلف به اجرای قانون است.

وی با بیان اینکه این سوالی نیز از وزیر صنعت نیز انجام شده است، خاطرنشان کرد: آقای غضنفری در جلسه ای که با نمایندگان مجلس داشتند، اعلام کردند که این قانون را قبول دارند اما اجازه شرکت در جلسات شورا را ندارند. به گفته قادری، قرار است که این سوال در صحن علنی مجلس مطرح شود.

کد مطلب 1770338

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