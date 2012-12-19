سینمای مستند و نگاه مخرب ژورنالیستی

خبرگزاری مهر/فرهنگ و هنر/ اولین فیلم‌های تاریخ سینما مستند هستند از ورود قطار به ایستگاه گرفته تا زمانی که ملی‌یس داستان و ماجرا را به سینما وارد کرد و عنصر تخیل را به آن افزود. به همین دلیل سینمای مستند مادر سینما محسوب می‌شود و این یک دلیل از هزار و یک دلیل دیگر کافی است که به اهمیت وجود آن واقف باشیم.

با نگاهی به تاریخچه مستند در می یابیم که تاثیرگذاری این فیلم ها در برخی از مقاطع بسیار اهمیت داشته و شاهد مثال آن کارهای مستندسازانی چون لنی ریفنشتال است که تاثیرات سیاسی و ایدئولوژیک زیادی از خود به جا گذاشت.

در کشور ما نیز مستندسازان زیادی فیلم ساخته‌اند و می‌سازند اما این فیلم ها در مواجهه با سینمای داستانی به چشم نیامده اند چرا که از منظر رسانه ای دسترسی، گستردگی و فراوانی سینمای داستانی را نداشته اند و نخواهند داشت. بنابراین برای ارتقای سینمای مستند و جلب توجه مخاطب به آن نمایش این فیلم ها در سالن های سینما راهکار مناسبی به نظر نمی رسد. به ویژه این که در شرایط فعلی سینمای داستانی نیز مخاطب چندانی ندارد.

یکی از این راهکارها بالا بردن کیفیت و کاهش کمیت است که علاوه بر کاهش هزینه ها باعث تجمیع منابع مالی و استفاده بهینه از آنها برای فیلم های با کیفیت می شود. به این صورت که ساخت ده فیلم با کیفیت و قابل دفاع می تواند بسیار موثرتر از صد فیلم باشد که کافر نبیند و مسلمان نشنود!

مشکل دیگری که در بدنه سینمای مستند وجود دارد ضعف شناخت فیلمسازان از ماهیت این سینماست که برخی آن را با کارهای شبه ژورنالیستی اشتباه می گیرند. فیلم مستندی که فقط به جنبه اطلاع رسانی از یک موضوع خاص بپردازد مثال روزنامه ای است که فردا به جای میز مردم در دستان باد بازیگوش مچاله خواهد شد و عناوین آن در مدتی کوتاه به فراموشی سپرده می شود در حالی که فیلم مستند باید در هر دوره ای که دیده می شود برای مخاطب جذاب باشد.

توجه نکردن برخی مستندسازان به مقوله پژوهش، نگاه سلیقه ای یا شخصی به موضوع، شتاب در تولید، سفارش‌سازی بدون توجه به ماهیت کارکردی کار، توجه به جشنواره های ریز و درشت ایرانی و خارجی و تمرکز هدف ساخت بر آنها، کم تجربگی برخی مستندسازان در ساخت کارهای بزرگ و مهم و بسیاری موارد دیگر هستند که سینمای مستند را از ماهیت حقیقی آن دور کرده اند و در این میان نگاه ژورنالیستی صدا و سیما به این موضوع ضربه بزرگی زده است.

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عباس کریمی