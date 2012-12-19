نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی از برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی به مناسبت هفته پژوهش خبر داد.

علی سلیمانی اظهار کرد: این نمایشگاه شامل دست آوردهای پژوهشی و تحقیقاتی شرکتهای فنی مهندسی و دانش بنیان در محل شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شمال شرق کشور برگزار می شود.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی افزود: در این نمایشگاه شرکت های خدمات فنی مهندسی و دانش بنیان مستقر در شهرکهای صنعتی استان آخرین دست آوردهای خود را به نمایش می گذارند.

وی گفت: نوآوری های ارائه شده در این نمایشگاه حوزه های فورمولاسیون و تنوع محصول، تجهیزات آزمایشگاهی و کالیبراسیون، بهره وری مصرف انرژی و ذخیره انرژی، طراحی و ساخت ماشین آلات و مطالعات و تحلیل های افزایش بهره وری است.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی تصریح کرد: به منظور توسعه صنعتی دانش محور در این نمایشگاه تعداد 30 پایان نامه دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری که توسط شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی مورد حمایت واقع شده است در معرض دید علاقه مندان قرار دارد.

در این نمایشگاه 30 شرکت خدمات فنی مهندسی مستقر در شهرک فناوری شمال شرق کشور مشارکت دارند.

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی واحد نیشابور افتتاح شد

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور گفت: نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی این دانشگاه به‌ مناسبت آغاز هفته پژوهش افتتاح شد.



علی ‌رضا مهرآذین اظهار کرد: بازدیدکنندگان این نمایشگاه با فعالیت‌های علمی و طرح‌های پژوهشی اجرا شده، اختراعات، تالیفات، آخرین مقالات و تحقیقات اعضای هیئت علمی و دانشجویان این دانشگاه آشنا می‌شوند.



معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور تصریح کرد: فعالیت‌های پژوهشی این واحد در طی سال‌های اخیر رشد فزاینده و چشمگیری داشته است و بیش از میزان بودجه تعیین شده در بحث پژوهش هزینه شده است.



مهر آذین تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین رویدادهای پژوهشی این دانشگاه در طول سال جاری برگزاری نخستین دوره مسابقات کشوری رباتیک خیام بود.



وی بیان کرد: کیفیت بالای اجرای مسابقات در نیشابور سبب شد تا منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی با برگزاری همه ساله این مسابقات در واحد نیشابور موافقت کند.

پنجمین جشنواره بزرگ قرآنی کارکنان ناجا تایباد برگزار شد



پنجمین جشنواره بزرگ قرآن کریم کارکنان ناجا تایباد با حضور مسئولین استانی در دانشگاه پیام نور این شهرستان برگزار شد.



حجت الاسلام حسینی، رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی خراسان رضوی گسترش قرآن و مفاهیم قرآنی در بین کارکنان ناجا را یکی از مهمترین اهداف سازمان عقیدتی سیاسی خراسان رضوی دانست و اظهار کرد : این جشنواره از 10 تا 30 آذر در 27 شهرستان استان برگزار شده است.

رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی خراسان رضوی افزود: قرآن باید در کنار امامت و ولایت باشد، قرآن همراه ولایت و ولایت همراه قرآن و از برکت این موضوع جمهوری اسلامی ایران و نظام مقدس تحقق بخشیده است.

در این مراسم چند تن از قاریان برجسته شهرستان به تلاوت آیاتی از قرآن پرداختند و همچنین از نفرات برتر با اهداء لوح و جوائز تقدیر شد.



طرح توانمندسازی نیروی انسانی در سازمان همیاری شهرداریها اجرا می شود



مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی از اجرای طرح توانمندسازی نیروی انسانی در این سازمان خبرداد.

علی اصغر پورفتح اله اظهار کرد: هدف از طرح توانمندسازی نیروی انسانی، تقویت تفکر و تخصص افراد در محیط کار به منظور تحقق جانشین پروری است.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی افزود: بدون شک برای کسب تجربه و دانش افراد در دوران کاری هزینه های زیادی می شود که عدم مدیریت درست این هزینه های انجام شده هدر رفت سرمایه ها و کاهش بهره وری را به دنبال دارد از این رو، نخستین کار این است که هزینه ها، مدیریت و برنامه ریزی شود تا به نتایج ملموسی دست یابیم.

پور فتح اله به تشریح اهداف این طرح پرداخت و گفت: ایجاد فرهنگ جانشین پروری، ارتقای توان تخصصی سرمایه های انسانی به منظور پذیرش مسئولیت بالاتر، افزایش تعلق سازمانی کارکنان و نهادینه کردن شایسته سالاری بر اساس الگوهای مدیریتی در سازمان و شرکت های تحت پوشش از جمله اهداف طرح توانمندسازی نیروی انسانی است.

وی افزود: فراهم آوردن زمینه لازم برای ایجاد و بروز ظرفیت ها، قابلیت ها و مهارت های مورد نیاز در جهت بهینه سازی مدیریت، تکیه بر توانمندسازی سرمایه های انسانی درون سازمان به عنوان عامل برتر رقابتی و نیز فراهم کردن بستر مناسب برای کارکنان مجموعه جهت آشنایی، تبادل نظر با یکدیگر و انتقال تجربه، از دیگر اهداف این طرح است.