  1. عناوین کل
۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۰۰

سمیعی در گفتگو با مهر:

زمین لرزه شمال گلستان خسارتی نداشته است

زمین لرزه شمال گلستان خسارتی نداشته است

آق قلا - خبرگزاری مهر: مدیرکل مدیریت بحران گلستان از وضعیت عادی مناطق شمالی استان در پی وقوع زلزله 4.1 ریشتری صبح امروز خبر داد و گفت: این حادثه خسارتی نداشته است.

قاسم سمیعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خوشبختانه تا کنون گزارشی مبنی بر اعلام خسارت و یا تلفات از شهرستان آق قلا و شهرهای تابعه به این ستاد ارسال نشده است.

وی اظهار داشت: با این حال ستاد مدیریت بحران استان، آمادگی مقابله با حوادث احتمالی را دارد و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

فرماندار آق قلا نیز با بیان اینکه مشکلی بر اثر وقوع زمین لرزه در شهرستان گزارش نشده است، گفت: خوشبختانه وضعیت عادی است.
 
به گزارش مهر، زمین لرزه 4.1 ریشتری ساعت 9 و 22 و 40 ثانیه امروز چهارشنبه در 9 کیلومتری آق قلا و 14 کیلومتری شهر سیمین شهر به وقوع پیوست.
کد مطلب 1770346

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها