زمین لرزه شمال گلستان خسارتی نداشته است

قاسم سمیعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خوشبختانه تا کنون گزارشی مبنی بر اعلام خسارت و یا تلفات از شهرستان آق قلا و شهرهای تابعه به این ستاد ارسال نشده است.

وی اظهار داشت: با این حال ستاد مدیریت بحران استان، آمادگی مقابله با حوادث احتمالی را دارد و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

فرماندار آق قلا نیز با بیان اینکه مشکلی بر اثر وقوع زمین لرزه در شهرستان گزارش نشده است، گفت: خوشبختانه وضعیت عادی است.

به گزارش مهر، زمین لرزه 4.1 ریشتری ساعت 9 و 22 و 40 ثانیه امروز چهارشنبه در 9 کیلومتری آق قلا و 14 کیلومتری شهر سیمین شهر به وقوع پیوست.