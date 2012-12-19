به گزارش خبرنگار مهر، "خوشا شیراز" برنامه شبکه استانی فارس است که با اجرای سیدعلی ضیاء توانست رضایت مخاطبان را جلب کند و جزو معدود برنامههای شناختهشده مراکز استانها به حساب میآید که در دیگر استانها و حتی پایتخت نیز بیننده دارد. چند روز پیش خبر رسید ضیاء که ماه رمضان او را با "ماه عسل" در شبکه سه دیدیم و این روزها اجرای برنامه صبحگاهی "ویتامین3" را بر عهده دارد، از "خوشا شیراز" رفته است.
موضوعی که برای پیگیریاش با این مجری و گوینده جوان به گفتگو پرداختیم.
ضیاء در کنار پورسرخ در برنامه "خوشا شیراز"
* خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و هنر: این روزها خبرهایی از جدایی شما از برنامه "خوشا شیراز" شنیده میشود. چرا این اتفاق افتاد؟
سید علی ضیاء: راستش تصمیم گرفتم به دلیل فشار کاری مدتی از "خوشا شیراز" فاصله بگیرم تا کیفیت اجرایم مطلوب باشد به همین دلیل از هادی قندی تهیهکننده برنامه مرخصی گرفتم. خدا را شکر همه نسبت به من لطف داشتند. معتقدم بهتر است برخی وقتها برای برنامهها و اتفاقاتی که دوست داریم، هزینه کنیم، من هم با این تصمیم خواستم تازه و پر انرژی بمانم.
*پس از چند وقت اجرا از این برنامه خداحافظی میکنید؟
- من یک سال و دو ماه در این برنامه بودم. از این اتفاق هم خوشحالم و آن را دوست داشتم. همواره نیز در این مدت تهیهکننده برنامه و مدیر کل صدا و سیمای فارس لطف داشتند. گرچه مشکلاتی نیز وجود داشت و مدیرانی بودند که برخی از اتفاقات را برنمیتابیدند. جالب است بگویم در این مدت که من اجرا را برعهده داشتم برنامه تا 95 درصد بیننده داشت؛ اتفاق فوق العادهای است که مردم استان فارس ما را پذیرفتند و در طول این مدت هر هفته در هتل به استقبالمان میآمدند.
حتی برخی وقتها بود که بازیگر نداشتیم و شکل و شمایل برنامه به روال همیشگی نبود. اما مردم با همان عشق، احساس و لطف همیشگیشان از ما استقبال میکردند. خوشحالم که آن مدت آنجا بودم و اگر خدا بخواهد به مدد مولا به استان فارس بازخواهم گشت.
*پیش از شما این برنامه را چه کسی اجرا میکرد؟
- محمد سلوکی اجرا را بر عهده داشت و اگر اشتباه نکنم 6، 7 ماه اجرا میکرد. زمانی که برنامه به من پیشنهاد شد به خاطر محمد سلوکی قبول نمیکردم. بعد از آن به دلیل شایعات و حاشیههایی که وجود داشت به او زنگ زدم و برای قبول برنامه از او رخصت گرفتم. او هم پاسخ داد که به علت مشغله برنامه را ادامه نمیدهد و خودش مرا پیشنهاد داده است. سرانجام سه هفته پس از خداحافظی او بود که برای نخستین بار اجرا کردم.
*نکته جالب این برنامه اقبالی است که از سوی مخاطبان به آن نشان داده شده است. در واقع "خوشا شیراز" گرچه یک برنامه استانی است اما در اقصی نقاط کشور بیننده دارد. این حاصل چه بود؟ اجرا؟ چهرههایی که به برنامه دعوت میشدند یا دلایل دیگر؟
- بخش مهمی از این موفقیت به خاطر تلاش هادی قندی تهیهکننده برنامه بود که تلاش میکرد هنرمندان خوبی را به عنوان مهمان برای حضور در برنامه انتخاب کند. این موفقیت ناشی از لطف خدا بود و ما همواره تلاش کردیم آن را از یک برنامه استانی، به اثری کشوری تبدیل کنیم. چه بسا که اقبال مطبوعات نیز بیانگر موفقیت این تلاش بود و حتی برنامه جلد مجلاتی را از آنِ خود کرد. تا این حد که برخی مواقع از ما گلایه میشد که چرا با نشریهای مصاحبه کردهایم یا نکردهایم و...
شاید تغییر یک مجری در سطح برنامه ملی هم اینقدر سر و صدا نکند اما در این چند روز خیلیها درباره علت این موضوع میپرسند. من هم باید بگویم همه چیز مرتب است و مشکلی پیش نیامده و من چند ماهی مرخصی گرفتهام و قطعا از هر کسی که بعد از من به برنامه بیاید حمایت میکنم. در واقع اگر مردم مهم هستند آنها باید یک مجری را دوست داشته باشند.
*محبوبیت برنامه را نمیتوان نادیده گرفت اما آیا آماری هم از تعداد مخاطبان دارید؟
- مهندس کشفی مدیر کل صدا و سیمای استان شیراز به ما اطلاع داد تعداد پیامکها به حجم 200 هزار رسیده است. این برای یک برنامه استانی آمار فوق العادهای است. از مردم بابت حمایتشان ممنونم.
*تصمیمی برای بازگشت دوباره به "خوشا شیراز" گرفتهاید؟
-باید دید این موضوع مورد درخواست مردم قرار میگیرد یا خیر.
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