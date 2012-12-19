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۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۰۱

تا پایان سال جاری/

یک هزار واحد مسکن مهر در طرقبه شاندیز به بهره برداری می رسد

یک هزار واحد مسکن مهر در طرقبه شاندیز به بهره برداری می رسد

طرقبه - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان طرقبه شاندیز از به بهره برداری رسیدن 504 واحد مسکن مهر طرقبه و 500 واحد مسکن مهر شاندیز تا پایان سال جاری خبر داد.

علی اکبر رمضانی در گفتگو با خبر نگار مهر اظهار کرد: پروژه مسکن مهر در کشور ما اقدام درست و سنجیده ای بود که باعث شد زمین از بورس بازی خارج و مسکن به صورت انبوه ساخته شود.

فرماندار شهرستان طرقبه شاندیز به ضرورت اتمام خدمات دستگاه های خدمت رسان در مسکن مهر این شهرستان اشاره کرد و افزود: ادارات خدماتی بر اساس قانون موظفند اقدامات زیربنایی خود را همگام با ساخت و ساز واحد های مسکونی انجام داده و به محض اتمام و تحویل واحدها نسبت به ارائه خدمات به طور همزمان اقدام کنند.
 
رمضانی از آمادگی کامل شهرستان برای هر گونه کمک جهت سرعت بخشیدن جهت تکمیل عملیات مسکن مهر خبر داد و تصریح کرد: ضروری است که مدیران ادارات خدمات رسان نسبت به اجرای سریع عملیات اجرایی آن اقدام کنند تا شهروندانی که می خواهند در این واحدها سکونت پیدا کنند، با آسایش و بدون مشکل در آنها زندگی کنند.
 
 
کد مطلب 1770354

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