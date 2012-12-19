یک هزار واحد مسکن مهر در طرقبه شاندیز به بهره برداری می رسد

علی اکبر رمضانی در گفتگو با خبر نگار مهر اظهار کرد: پروژه مسکن مهر در کشور ما اقدام درست و سنجیده ای بود که باعث شد زمین از بورس بازی خارج و مسکن به صورت انبوه ساخته شود.

فرماندار شهرستان طرقبه شاندیز به ضرورت اتمام خدمات دستگاه های خدمت رسان در مسکن مهر این شهرستان اشاره کرد و افزود: ادارات خدماتی بر اساس قانون موظفند اقدامات زیربنایی خود را همگام با ساخت و ساز واحد های مسکونی انجام داده و به محض اتمام و تحویل واحدها نسبت به ارائه خدمات به طور همزمان اقدام کنند.

رمضانی از آمادگی کامل شهرستان برای هر گونه کمک جهت سرعت بخشیدن جهت تکمیل عملیات مسکن مهر خبر داد و تصریح کرد: ضروری است که مدیران ادارات خدمات رسان نسبت به اجرای سریع عملیات اجرایی آن اقدام کنند تا شهروندانی که می خواهند در این واحدها سکونت پیدا کنند، با آسایش و بدون مشکل در آنها زندگی کنند.



