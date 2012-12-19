"دیوید آلابا" بازیکن سال فوتبال اتریش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بازیکن تیم فوتبال بایرن مونیخ بالاتر از "کریستین فوکس" از شالکه و "فیلیپ هوسینر" از راپید وین برای دومین سال پیاپی به عنوان برترین بازیکن سال 2012 فوتبال اتریش برگزیده شد.

بر پایه گزارش سایت یوفا، این بازیکن 20 ساله دو ماه اول این فصل از رقابت‌ها را به دلیل شکستگی پا از دست داد اما عملکرد وی پیش از دوران آسیب دیدگی، 10 مربی بوندس لیگای اتریش را متقاعد کرده که به وی به عنوان بهترین بازیکن سال فوتبال این کشور رای بدهند.

"پیتر شاتل"، مربی تیم فوتبال راپید وین، در خصوص آلابا اظهار داشت: سوای استعداد فوق العاده ای که این بازیکن دارد، من تحت تاثیر طراوت بازی او قرار گرفته ام. هرگاه او بازی می کند به میزان زیادی جذابیت در نوع عملکردش دیده می شود که مرا تحت تاثیر قرار داده است.