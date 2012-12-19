کردکوی معطر به عطر لاله های گمنام شد

به گزارش خبرنگار مهر، هشت داوطلب جمعیت هلال احمر شهرستان مینودشت صبح چهارشنبه با پیام صلح و دوستی برای همه ، برای همیشه به کربلای معلی اعزام شدند.

در این سفر زائرین داوطلب جمعیت هلال احمر استان گلستان با پای پیاده مسیر مرز شلمچه به بارگاه ملکوتی سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) وابوالفضل العباس (ع) را با «پیام صلح و دوستی برای همه ، برای همیشه » طی خواهند کرد.

ساماندهی خانه های جهانگرد استان گلستان



مدیرکل میراث فرهنگی گلستان گفت: با توجه به راه اندازی دو خانه جهانگرد دراستان گلستان، این خانه ها برای خدمت رسانی به مسافران وگردشگران نوروز 92 ساماندهی می شوند.

قربان عباسی با اشاره به اینکه اولین خانه جهانگرد استان گلستان، در پایگاه اطلاع رسانی نوکنده راه اندازی شده ، افزود: بنای «کاخ رضاخانی» در جوار روستای خوش ییلاق از توابع شهرستان آزادشهر در محور آزادشهر- شاهرود، به عنوان دومین خانه جهانگرد استان گلستان، مورد بهره برداری قرار گرفته وارائه خدمات می دهد.



وی ادامه داد: این خانه ها کمک خواهند کرد تا جاذبه‌ها و امکانات استان گلستان به گردشگران بیشتر و بهتر معرفی شوند.

پایش قرآنی کارکنان دادگستری های گلستان



مشاور فرهنگی رئیس کل دادگستری کل استان گلستان از تهیه شناسنامه قرآنی برای کارکنان اداری این استان خبر داد.



یوسفعلی عمرانی گفت: در این طرح پس از تعیین سطح کارکنان ، دوره های آموزش روخوانی و روان خوانی قرآن با حضور اساتید و قاریان برای کارمندان برگزار می شود.



وی تصریح کرد: در گام نخست اجرای این طرح ، یکصد و 50 نفر از کارمندان پایش شده اند و بقیه نیز به تدریج پایش خواهند شد.



تدفین سه شهید گمنام در کردکوی

پیکر سه شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس که روز سه شنبه به گلستان وارد شد، امروز در کردکوی به خاک سپرده شد.



این شهدای والامقام که در حین شهادت 18، 19 و 21 ساله بودند در منطقه عملیاتی فاو در والفجر 8 به شهادت نایل آمدند.

پیکر پاک این شهیدان پس از تشیع و انجام مراسم وداع، در سه راهی پارک جنگلی کردکوی به خاک سپرده شد و این شهرستان برای اولین بار میزبان لاله های گمنام دفاع مقدس شد.