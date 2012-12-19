  1. عناوین کل
۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۴۲

برهان آزاد:

اردوی آماده سازی برگزیدگان مسابقات ملی مهارت در کرج آغاز شد

اردوی آماده سازی برگزیدگان مسابقات ملی مهارت در کرج آغاز شد

کرج - خبرگزاری مهر: معاون آموزشی مرکز تربیت مربی و آموزشهای فنی و حرفه ای کشور از آغاز اردوی آماده سازی برگزیدگان مسابقات ملی مهارت با منظور آمادگی برای اعزام به مسابقات جهانی مهارت در آلمان خبر داد.

فرشید برهان آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: مرحله اول اردوی آماده سازی برگزیدگان مسابقات ملی مهارت با هدف ارتقای مهارت و همچنین ارزیابی کارآموزان برگزیده دو دوره اخیرمسابقات به منظور اعزام برگزیدگان به چهل و دومین مسابقات جهانی مهارت که سال 2013 در شهر لایپزیک آلمان برگزار می شود، تشکیل شد.

وی با بیان اینکه این دوره در 10 رشته با حضور 59 برگزیده در مرکز تربیت مربی از تاریخ هیجدهم آذرماه سال جاری آغاز شده است، یادآور شد: این مرحله از اردو در طول سه هفته برگزار و در پایان برگزیدگان به مرحله بعدی راه پیدا خواهند کرد.
 
برهان آزاد یادآور شد: رشته های آموزشی این دوره شامل  الکترونیک صنعتی، جواهر سازی، جوشکاری، رباتیک، طراحی مهندسی مکانیک، طراحی وب، فناوری اتومبیل، فناوری اطلاعات (راهکارای نرم افزاری برای تجارت)، فناوری اطلاعات (مدیریت سیستم های شبکه) و فناوری طراحی گرافیک در حال اجرا است.
 

معاون آموزشی مرکز تربت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای کشور با اشاره به اینکه مدال آوران این مسابقات به مدت هشت ماه در اردوهای آماده سازی برای حضور در مسابقات جهانی مهارت شرکت داده خواهند شد، گفت: این اردوها در داخل کشور برگزار می شود و در مواردی نیز به دلیل برخی کمبودهای نرم افزاری اردوهایی در خارج از کشور نیز برپا می شود.

وی گفت: سطح عملکرد این اردوها تعیین کننده رشته هایی است که تیم ایران در مسابقات جهانی مهارت 2013 آلمان در آنها به رقابت خواهد پرداخت.
کد مطلب 1770357

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها