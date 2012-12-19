اردوی آماده سازی برگزیدگان مسابقات ملی مهارت در کرج آغاز شد

فرشید برهان آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: مرحله اول اردوی آماده سازی برگزیدگان مسابقات ملی مهارت با هدف ارتقای مهارت و همچنین ارزیابی کارآموزان برگزیده دو دوره اخیرمسابقات به منظور اعزام برگزیدگان به چهل و دومین مسابقات جهانی مهارت که سال 2013 در شهر لایپزیک آلمان برگزار می شود، تشکیل شد.

وی با بیان اینکه این دوره در 10 رشته با حضور 59 برگزیده در مرکز تربیت مربی از تاریخ هیجدهم آذرماه سال جاری آغاز شده است، یادآور شد: این مرحله از اردو در طول سه هفته برگزار و در پایان برگزیدگان به مرحله بعدی راه پیدا خواهند کرد.

برهان آزاد یادآور شد: رشته های آموزشی این دوره شامل الکترونیک صنعتی، جواهر سازی، جوشکاری، رباتیک، طراحی مهندسی مکانیک، طراحی وب، فناوری اتومبیل، فناوری اطلاعات (راهکارای نرم افزاری برای تجارت)، فناوری اطلاعات (مدیریت سیستم های شبکه) و فناوری طراحی گرافیک در حال اجرا است.



معاون آموزشی مرکز تربت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای کشور با اشاره به اینکه مدال آوران این مسابقات به مدت هشت ماه در اردوهای آماده سازی برای حضور در مسابقات جهانی مهارت شرکت داده خواهند شد، گفت: این اردوها در داخل کشور برگزار می شود و در مواردی نیز به دلیل برخی کمبودهای نرم افزاری اردوهایی در خارج از کشور نیز برپا می شود.

وی گفت: سطح عملکرد این اردوها تعیین کننده رشته هایی است که تیم ایران در مسابقات جهانی مهارت 2013 آلمان در آنها به رقابت خواهد پرداخت.