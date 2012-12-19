اردوی آماده سازی برگزیدگان مسابقات ملی مهارت در کرج آغاز شد

فرشید برهان آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: مرحله اول اردوی آماده سازی برگزیدگان مسابقات ملی مهارت با هدف ارتقای مهارت و همچنین ارزیابی کارآموزان برگزیده دو دوره اخیرمسابقات به منظور اعزام برگزیدگان به چهل و دومین مسابقات جهانی مهارت که سال 2013 در شهر لایپزیک آلمان برگزار می شود، تشکیل شد.
معاون آموزشی مرکز تربت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای کشور با اشاره به اینکه مدال آوران این مسابقات به مدت هشت ماه در اردوهای آماده سازی برای حضور در مسابقات جهانی مهارت شرکت داده خواهند شد، گفت: این اردوها در داخل کشور برگزار می شود و در مواردی نیز به دلیل برخی کمبودهای نرم افزاری اردوهایی در خارج از کشور نیز برپا می شود.
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