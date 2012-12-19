دولت موظف به تامین هزینه نوسازی و عوارض مدارس خیرساز شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی سه طرح اعاده شده از شواری نگهبان در دستور کار قرار گرفت و به تصویب نمایندگان رسید.

ابتدا طرح چگونگی تامین عوارض شهرداری و هزینه انشعابات مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی احداث شده توسط خیران که از شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی اعاده شده بود توسط کمیسیون اقتصادی مجلس ماده واحده آن اصلاح شد و در نتیجه این اصلاحیه به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

ماده واحده این طرح که شواری نگهبان به آن ایراد گرفته بود به این شرح است:

از ابتدای سال 92 عوارض شهرداری و تمام هزینه های مربوط به حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب کلیه مدراس و مراکز آموزشی و پروش وزارت آموزش و پرورش که حداقل 30 درصد هزینه ساخت آن با تایید سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور یا ادارات کل نوسازی مدارس استانها و مجامع خیرین مدرسه ساز توسط خیرین مدرسه ساز تامین می شود از محل اعتبارات پیش بینی شده در قوانین بودجه سالانه برای وزارت آموزش و پرورش پرداخت می شود.

بعد از ایراد شورای نگهبان این ماده واحده به این شکل توسط کمیسیون اقتصادی اصلاح شد:

ماده واحده- دولت می تواند از ابتدای سال 92 چگونگی تامین عوارض شهرداری و هزینه انشعابات مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی احداث شده توسط را در ردیف خاصی که به همین منظور در لوایح بودجه سالانه و ردیفهای هزینه وزارت آموزش و پرورش اضافه می شود پیش بینی نماید.

در فرآیند بررسی تصویب این طرح نادر قاضی پور به عنوان مخالف گفت: اولویت اعتبارات آموزش و پرورش مربوط به بازسازی مدارس پایین دست جامعه است و لزومی ندارد که به مدارسی که توسط خیرین مدرسه ساز احداث می شود در مناطق خوب شهرها و با امکانات کافی احداث می شود، کمک شود.

وی گفت: این بودجه باید صرف بازسازی مدراس در مناطق محروم گردد.

در ادامه بررسی این طر برخی نمایندگان در بیان نظر موافق خود اظهار می داشتند که این طرح و کمک به خیرین باعث تشویق انها در ساخت مدارس بیشتر می شود اما نماینده دولت نظرش را مخالف این طرح اعلام کرد و گفت: ما همانطور که با کلیات این طرح مخالفیم با این اصلاح نیز مخالفیم چراکه به نظر می رسد این طرح بار مالی برای دولت خواهد داشت.

اما سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: پرداخت عوارض شهرداری ها توسط دولت تکلیفی است که برگردن دولت است و تقریبا هیچ مدرسه ای در استانها و شهرستانها با بودجه دولتی ساخته نمی شود و تقریبا این کار به نوعی تشویق خیرین مدرسه ساز برای ادامه این کار است.

در نهایت ماده واحده اصلاح شده این طرح به رای گذاشته شد و نمایندگان با 138 رای موافق 31 رای مخالف و 13 رای ممتنع از 225 رای به این طرح اعاده شده از شورای نگهبان و اصلاح شده توسط کمیسیون اقتصادی رای مثبت دادند.