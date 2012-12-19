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۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۰۰

نصیری در گفتگو با مهر؛

374 طرح توسعه کشاورزی در خلیل آباد به تصویب رسید

374 طرح توسعه کشاورزی در خلیل آباد به تصویب رسید

کاشمر - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی از تصویب 374 طرح توسعه کشاورزی در خلیل آباد خبر داد.

علی نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تمام سهمیه تخصیصی طرح توسعه شهرستان مبلغ44 میلیارد و 300 میلیون ریال تسهیلات از سوی ستاد طرح توسعه بخش کشاورزی مصوب شده است.

مدیر جهاد کشاورزی خلیل آباد با بیان اینکه این شهرستان می تواند تمام این تسهیلات را جذب کند افزود: تشهیلات پرداخت شده از مبلغ 50 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال است.

نصیری بیان کرد: تسهیلات پرداختی شامل بارگاه بهداشتی، ترمینال ضبط پسته، ادوات کشاورزی، گاوداری، مرغداری، پرورش قارچ، بسته بندی کشمش، احداث باغ جدید، احداث استخر، و لوله گذاری جهت آبرسانی به باغات است.

وی با بیان اینکه در این طرح ها اشتغال بیش از 900 نفر به تصویب کارگروه توسعه شهرستان رسیده است اظهار کرد: از ابتدای سال در شهرستان بیش از 30 جلسه کارگروه کشاورزی تشکیل شده است تا این طرح ها مصوب شود.

کد مطلب 1770365

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