به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله العظمی ناصر مکارم شیرازی صبح چهارشنبه در ابتدای درس خارج فقه خود در مسجد اعظم، با اشاره به روایتی از امام هادی(ع) بر ضرورت آینده نگری در زندگی بشری تأکید کرد و گفت: تفریط در کارها و عدم دوراندیشی موجب حسرت در آینده میشود.
وی با بیان اینکه آینده نگری در زندگی اجتماعی و سیاسی امری لازم است، از عملکرد کسانی که فقط امروز مردم را میبینند و برای آینده آنها برنامه ریزی نمیکنند، انتقاد کردند.
استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: نباید برای رضایت مردم مصرف گرایی را ترویج کنیم و به گونهای برنامه ریزی نشود که از نسلهای آینده غفلت کنیم، در دنیای امروز نباید برای تأمین منافع خود صنایع را به قیمت آلودگی هوا پیش ببریم.
وی در ادامه با اشاره به کشتار وحشیانه اخیر دانش آموزان در آمریکا، به عوامل وقوع این حوادث پرداخت و اظهار داشت: یکی از عوامل وقوع چنین حوادثی فراوانی سلاح در آمریکا است و این امر سبب شده که چنین فجایعی در آمریکا فراوان اتفاق بیفتد.
آیتالله مکارم شیرازی با بیان اینکه امروز آمریکا کانون نا امنی در جهان است، تصریح کرد: کسانی که نمیتوانند امنیت کشور خود را تأمین کنند چگونه داعیه امنیت جهان را در سر میپرورانند.
وی بیان داشت: سران آمریکا وقتی چنین اتفاقاتی در کشورشان پیش میآید، بیماری روانی را بهانه میکنند و با هماهنگی به رسانهها بر این فجایع سرپوش میگذارند.
این مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه کارخانههای سلاح سازی آمریکا در دست ثروتمندان این کشور است، گفت: سران آمریکایی جان مردم را فدای منافع مادی کارخانههای اسلحه سازی خود میکنند و قانون گذاران آمریکایی چون با پول سرمایهداران سر کار آمدهاند جرأت مقابله با آنها را ندارند.
وی فیلمهای خشن هالیوودی را از دیگر عوامل کشتار در آمریکا عنوان کرد و ابراز داشت: وقتی کودکان آدم کشی آسان را در فیلمهای سینمایی مشاهده میکنند جای تعجب ندارد که دست به چنین رفتاری بزنند.
آیت الله مکارم، ضعف مبانی مذهبی و توجه به مادی گرایی را از دیگر عوامل خشونت در آمریکا ذکر کرد و گفت: توجه به مادیگرایی، مذهب را در این کشور تضعیف کرده؛ چرا این اتفاقها در کشورهای مسلمان مشاهده نمیشود.
وی در پایان بیان داشت: این حوادث درس عبرتی برای کشوری است که خود را قطب تمدن در دنیا میداند؛ آنها از درون پوسیدهاند اما میخواهند دنیا را اداره کنند.
قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید شیعیان با اشاره به کشتار دانشآموزان در آمریکا گفت: کسانی که قدرت تأمین امنیت کشور خود را ندارند نمیتوانند داعیهدار امنیت جهان باشند
به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله العظمی ناصر مکارم شیرازی صبح چهارشنبه در ابتدای درس خارج فقه خود در مسجد اعظم، با اشاره به روایتی از امام هادی(ع) بر ضرورت آینده نگری در زندگی بشری تأکید کرد و گفت: تفریط در کارها و عدم دوراندیشی موجب حسرت در آینده میشود.
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