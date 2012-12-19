خیز آرام قیمت آب معدنی در بازار/ افزایش قیمت خودسرانه یا با مصوبه

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی‌های میدانی در بازار نشانگر افزایش قیمت دو برابری انواع آب معدنی است؛ این در شرایطی است که قیمت آب معدنی و آشامیدنی در روزهای گذشته به شدت بالا رفته و تا دو برابر نیز افزایش یافت.

این در شرایطی است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اواسط مهرماه سال جاری، قیمت برخی از انواع آب معدنی را به صورت رسمی افزایش داد، اما این افزایش در حالی حدود کمتر از دو ماه دوباره افزایش قیمت از خود نشان می‌دهد که این سازمان هیچگونه موافقتی برای افزایش قیمت نداشته است.

در عین حال، بسیاری از تولیدکنندگان گران شدن قیمت مواد پتروشیمی را بهانه قرار داده و به دلیل اینکه قیمت بطری افزایش یافته است، قیمت آب معدنی را نیز به شدت گران کرده‌اند، به نحوی که در گذشته قیمت هر بطری نیم لیتری آب معدنی 250 تومان بوده است که در مهرماه سال جاری با موافقت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به 350 تومان افزایش یافته است؛ اما هم اکنون برخی از برندهای مطرح و درجه یک آب معدنی، قیمت هر بطری نیم لیتری آب معدنی خود را به 400 تا 450 تومان افزایش داده‌اند.

به همین ترتیب، قیمت سایر حجم‌های آب معدنی و آب آشامیدنی نیز افزایش یافته است. این در حالی است که این افزایش قیمتها به ظاهر خودسرانه بوده و مصوبه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را ندارد؛ اما به نظر می‌رسد باید اندکی به عملکرد بازرسی‌ها در این میان نیم نگاهی داشت که آیا این بازرسی‌ها در بازار کارآمد است یا اینکه تنها نام ده هزار بازرس را برای کنترل بازار یدک می‌کشد.

همچنین قیمت هر بطری 1.5 لیتری آب معدنی نیز به 600 تومان افزایش یافته است. به همین تناسب، قیمت آب آشامیدنی نیز افزایش یافته است. هم اکنون هر لیتر آب آَشامیدنی کاملا تصفیه شده نیز 150 تا 200 تومان عرضه می‌شود.