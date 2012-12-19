کنترل الکترونیکی ترافیک کرج از سال آینده/ کاهش 19درصدی تخلفات رانندگی

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کمالوند در نشست خبری که پیش از ظهر چهارشنبه در کرج برگزار شد، از به کارگیری دوربین های کنترل ترافیک در معابر شهری کرج خبر داد و گفت: این دوربین ها در 50 نقطه کلانشهر کرج نصب و به کار گرفته خواهند شد.

وی افرود: یکی از نقاط ضعف مهم کلانشهر کرج در حال حاضر و در حوزه ترافیک مربوطه به عدم کنترل الکترونیکی معابر است که با اقدامات صورت گرفته از سال آینده این ضعف رفع خواهد شد.

وی گفت: اقدامات فنی و زیرساخت های لازم برای نصب دوربین ها و راه اندازی مرکز مونیتورینگ صورت گرفته و این دوربین ها از ابتدای سال آینده به کمک پلیس خواهند آمد.

کمالوند تاکید کرد: با رشد روزافزون جمعیت و افزایش تعداد خودروها روش سنتی و حضور پلیس پاسخگوی ترافیک این کلانشهر نخواهد بود.

33115 گواهینامه جدید در البرز صادر شده است

رئیس پلیس راهور استان البرز اظهار داشت: در هشت ماه گذشته 187 هزار و 333 جلد گواهینامه در استان صادر شده که از این تعداد 33 هزارو 115 گواهینامه جدید است.

وی افزود: از گواهینامه های صادر شده جدید 18 هزار جلد مربوط به آقایان و بقیه برای خانم ها بوده است.

وی همچنین از شماره گذاری 56 هزار و 799 دستگاه خودرو در استان و در هشت ماهه گذشته نیز خبر داد.

کمالوند در خصوص تخلفات راهنمایی و رانندگی در استان گفت: تعداد تخلفات در هشت ماه گذشته 754 هزار و 21 مورد بوده که به نسبت زمان مشابه آن در سال گذشته 19 درصد کاهش داشته است.

وی گفت: در این مدت ده هزار و 19 دستگاه خودرو و 16 هزار و 216 موتور سیکلت در استان توقیف شده است.

84 نفر در البرز در اثر تصادفات رانندگی کشته شدند

رئیس پلیس راهور استان البرز از فوت 84 نفر در اثر حوادث رانندگی و در هشت ماه گذشته در استان خبر داد و گفت: از این تعداد 63 نفر مرد و 21 نفر زن بوده اند.

کمالوند همچنین در مورد معاینه فنی و مراکز آن گفت: در این بازه زمانی 62 هزار و 511 خودرو مورد معاینه فنی قرار گرفتند.

وی از جریمه 9 هزار و 500 خودرو به دلیل نداشتن برگه معاینه فنی و اعمال قانون برای 6 هزار و 500 خودرو در اثر نقص فنی در استان نیز خبر داد.

20 درصد تصادفات نیازی به حضور پلیس ندارند

کمالوند اظهار داشت: در مدت هشت ماه سال جاری 360 مورد فوریت پلیسی در سطح استان داشتیم که 20 درصد آن نیازی به حضور پلیس نداشته است.

وی تصریح کرد: آگاهی و اطلاعات مردم در خصوص برخورد با تصادفات پایین است و بسیاری از تماس ها برای حضور پلیس ضروری نیست.

وی تاکید کرد: تصادفات خسارتی تا سقف سه میلیون و 150 هزار تومان نیازی به کروکی و حضور پلیس نداشته و به راحتی می توانند با مراجعه به بیمه خسارت خود را دریافت کنند.

رئیس پلیس راهور البرز از مردم خواست هنگام تصادف های خسارتی خودروی خود را به منتهی الیه راست خیابان منتقل کرده و ترافیک ایجاد نکنند.