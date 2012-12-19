به گزارش خبرنگار مهر، عباس جهانبینی در آستانه دیدار سفیر قم با طلاییپوشان قرچک در هفته نهم لیگ دسته اول والیبال باشگاههای کشور در جمع بازیکنان و مربیان این تیم، عملکرد موفق تیم والیبال سفیر قم در لیگ کشور را نیز شایسته تقدیر دانست.
وی با اشاره به موفقیت والیبالیستهای سفیر قم در دیداری خانگی یکشنبه این هفته برابر گاز تهران، یاد آور شد: این پیروزی قطعا برای ادامه حضور پرقدرت نماینده والیبال استان قم در لیگ دسته اول باشگاههای کشور مفید و مهم خواهد بود.
جهان بینی با بیان اینکه چند سالی از حضور موفق والیبال قم در سطوح بالای لیگها و مسابقات قهرمانی کشور میگذرد، تصریح کرد: از سال گذشته که تیم هلال احمر در لیگ دسته اول والیبال باشگاههای کشور حضور یافت تا به امروز تلاش خوبی را شاهد هستیم که والیبال قم یک بار دیگر به دوران اوج گذشته باز گردد و قطعا موفقیت تیم سفیر قم در این فصل لیگ دسته اول و انشاءالله صعود به لیگ برتر والیبال قم را احیاء میکند.
مدیر کل ورزش و جوانان قم بازی خوب تیم سفیر قم در مقابل حریف سرسخت خود را نشان از آمادگی و توانمندی این تیم دانست و اضافه کرد: این پیروزی مرهون تلاش و انگیزه بالای بازیکنان سفیر قم برای موفقیت در رقابتهای این فصل لیگ دسته اول والیبال باشگاههای کشور است.
وی یاد آور شد: والیبال ورزش دقت، سرعت، هوش و استفاده از لحظهها است و هر تیمی بتواند از این فاکتورها به بهترین نحو بهرهبرداری کند نتیجه میگیرد و ما در این بازی شاهد بودیم که بازیکنان شایسته تیم سفیر قم هرگز لحظهای از تلاش برای پیروزی دست برنداشتند.
جهانبینی بیان کرد: وقتی پیروزی تیم گاز تهران را در گیمهای اول و دوم این دیدار تماشا کردم حس کردم بازیکنان سفیر این توانایی را دارند که به جریان بازی برگشته و نتیجه را جبران کنند که خوشبختانه اینگونه نیز شد و این امیدواری در نزد بازیکنان سفیر قم ستودنی است.
مدیرکل ورزش و جوانان قم اذعان داشت: والیبالیستهای جوان و آیندهداری در تیم سفیر قم حضور دارند و حمایتهایی که از این تیم صورت میگیرد در رشد و پیشرفت والیبال قم تأثیرگذاری مثبتی دارد و این موضوع برای اداره کل ورزش و جوانان استان قم قابل تقدیر است.
وی بازیکنان سفیر قم را به پاس پیروزی در این دیدار شایسته تقدیر دانست و یادآور شد: والیبال قم سالها بود که در لیگهای کشور فروغ چندانی نداشت اما توجه و سرمایهگذاری بسیار خوب هیئت بر روی استعدادهای والیبال قم از ردههای سنی پایه موجب شده است تا امروز در والیبال کشور حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشیم و با راهیابی به لیگ برتر توانمندی والیبال قم بیش از پیش به نمایش در خواهد آمد.
لازم به ذکر است: تیم والیبال سفیر قم بعد از پیروزی شیرین هفته هشتم لیگ دسته اول والیبال باشگاههای کشور در هفته نهم این رقابتها امشب در سالن شهید محمود رضائیان قم از تیم رده هفتم جدول رده بندی گروه نخست یعنی طلاییپوشان قرچک ورامین پذیرایی میکند.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل ورزش و جوانان استان قم موفقیتهای سفیر قم در لیگ دسته اول والیبال کشور را زمینه ساز احیای مجدد والیبال قم در کشور عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، عباس جهانبینی در آستانه دیدار سفیر قم با طلاییپوشان قرچک در هفته نهم لیگ دسته اول والیبال باشگاههای کشور در جمع بازیکنان و مربیان این تیم، عملکرد موفق تیم والیبال سفیر قم در لیگ کشور را نیز شایسته تقدیر دانست.
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