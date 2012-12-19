بیش از 70 درصدی در انتخابات کره جنوبی مشارکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در حالیکه تنها یکساعت به پایان وقت رای گیری برای انتخابات ریاست جمهوری کره جنوبی باقیمانده، کمیسیون انتخابات ملی از مشارکت 70.1 درصد از واجدین شرایط در این انتخابات خبر می دهد.

در این انتخابات "پارک گیون هایه" از حزب حاکم محافظه کار و "مون یائه این" از حزب جناح چپ لیبرال با همدیگر در حال رقابت هستند.

در عین حال تحلیلگران سیاسی و ناظران انتخاباتی اعتقاد دارند در صورتی که مشارکت بیش از 75 درصد باشد احتمالا مون یائه این رای خواهد آورد.

مون مورد اقبال جوانان و رای دهندگان با سنین پائین است.

خانم پارک فرزند پارک چونگ هه دیکتاتور سابق نظامی در این کشور است. وی تا سال 1979 زمانی که از سوی رئیس سازمان اطلاعات خود در یک میهمانی و عیش و نوش کشته شد، بر این کشور حکومت می کرد.

مون نیز یک وکیل فعال در زمینه حقوق بشر بود و زمانی هم برای رئیس جمهوری کره جنوبی در دوره "رو" کار می کرد.

پدر و مادر مون اهل کره شمالی بودند و از آنجا فرار کردند. همچنین وی مدتی را به خاطر به چالش کشیدن دولت پارک، در زندان به سر برده است.

آسوشیتدپرس نیز در مطلبی در این باره می نویسد: با وجود سرمای هوا مشارکت از دوره قبل بیشتر بوده است.