جبهه جدید دشمن برای مقابله با نظام اسلامی در حوزه فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، قباد میمنت آبادی صبح امروز در مراسم یادواره شهیدان شیدا نیک خواه، ثویبه نصرالله زاده و 415 شهید دانش آموز استان کردستان در محل مدرسه نمونه دولتی شهید نامدار مرادی سنندج گفت: دشمن با توجه به شکست در جبهه های جنگ، امروز برنامه خود را در حوزه های فرهنگی متمرکز کرده است.

وی افزود: شرایط امروز با دوران جنگ تحمیلی متفاوت است، جنگ و جبهه امروز را جبهه فرهنگی و جنگ فرهنگی است و به همین دلیل دانش آموزان و نوجوانان در متن اصلی حملات دشمن قرار گرفته اند و باید با آگاهی و هوشیاری هرد چه تمامتر در مقابل توطئه های دشمن ایستادگی کرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان گفت: جنگ امروز بدون سلاح و ابزار جنگی در جریان است، هجمه فرهنگی دشمن از طریق رسانه های ارتباط جمعی به شدت ما را تهدید می کند و برگزاری یادواره شهدا و زنده نگه داشتن یاد و خاطره کسانی که در راه وطن و اسلام جان خود را فدا کرده اند یکی از بهترین راه های مبارزه با هجمه فرهنگی استکبار به شمار می رود.

وی یادآور شد: ادامه راه شهیدان با برگزاری گرامیداشت ها و یادواره ها، تداوم فرهنگ پایداری و ایثار است که از مهمترین وظایف دانش آموزان و دانشجویان در این برهه از تاریخ ایران اسلامی تلاش برای زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدای انقلاب و هشت سال دفاع مقدس با برگزاری یادواره ها و گرامیداشت های این چنین است.

میمنت آبادی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: سالار و سرور شهیدان امام حسین (ع) به عنوان بزرگترین الگوی مسلمانان جهان، می تواند معرف و سرلوحه برنامه های یادواره ها و بزرگداشت های شهدا قرار گیرد چرا که روز عاشورا و میراث گرانبهای آن واقعه مبتنی بر مفاهیم عظیمی چون "دوری از ذلت" و" رسیدن به عزت " را برای همه دوران ها مفهوم و معنی کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان در پایان سخنان خود افزود: ما اگر در این مکان مقدس در حال برگزاری مراسم و در جامعه و زندگی روزمره در نهایت آسایش و امنیت به سر می بریم ناشی از خون شهدا و جانبازی رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و دوران انقلاب اسلامی است و به همین دلیل باید همواره نام و یادان عزیزان در سطح جامعه به ویژه برای نسل جوان زنده کنیم.

در ادامه این مراسم برنامه های متنوع فرهنگی و هنری از سوی دانش آموزان برگزار شد.