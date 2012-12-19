  1. فرهنگ و ادب
۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۲۲

بعدازظهر امروز در شهرری/

همایش شعر آیینی با حضور حمیدرضا برقعی برگزار می‌‌شود

همایش شعر آیینی با حضور حمیدرضا برقعی برگزار می‌‌شود

همایش شعر آیینی بعدازظهر امروز با حضور سیدحمیدرضا برقعی در دانشگاه علوم و حدیث شهرری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش شعر آیینی بعدازظهر امروز با حضور سردار علی نصیری، فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا استان تهران، حسین قدیانی مسئول سازمان بسیج دانشجویی کشور، سید حمیدرضا برقعی و شاعران جوان آیینی کشور در دانشگاه علوم و حدیث شهرری برگزار می‌شود.

شاعران جوان آیینی کشور، آثار خود را به دبیرخانه این همایش ارسال کرده‌اند و قرار است آثار تاییدشده، امروز در همایش خوانده شده و با داوری تنی چند از شاعران از جمله برقعی، اشعار برگزیده انتخاب و معرفی شوند.

مجری این برنامه بسیج دانشجویی استان تهران است که از ساعت 14 تا 17 امروز در سالن شیخ طوسی دانشگاه علوم و حدیث شهرری برگزار می‌شود.

کد مطلب 1770388

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