به گزارش خبرنگار مهر، همایش شعر آیینی بعدازظهر امروز با حضور سردار علی نصیری، فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا استان تهران، حسین قدیانی مسئول سازمان بسیج دانشجویی کشور، سید حمیدرضا برقعی و شاعران جوان آیینی کشور در دانشگاه علوم و حدیث شهرری برگزار می‌شود.

شاعران جوان آیینی کشور، آثار خود را به دبیرخانه این همایش ارسال کرده‌اند و قرار است آثار تاییدشده، امروز در همایش خوانده شده و با داوری تنی چند از شاعران از جمله برقعی، اشعار برگزیده انتخاب و معرفی شوند.

مجری این برنامه بسیج دانشجویی استان تهران است که از ساعت 14 تا 17 امروز در سالن شیخ طوسی دانشگاه علوم و حدیث شهرری برگزار می‌شود.