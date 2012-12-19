نبود مرکز فرهنگ و هنر در گلستان

حسین مومنی در حاشیه مراسم هفته پژوهش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین مجوز یک مرکز جدید دراستان با عنوان مرکزعلمی وکاربردی شهرک صنعتی مینودشت گرفته شد که از بهمن ماه دانشجو می پذیرد.

وی گفت: سعی داریم بحث مدرسین خبره را در سطح استان مطرح کنیم و کسانی که مدرک تحصیلی ندارند اما 10 الی 15 سال سابقه داشته باشند، بتوانند دوره تربیت مدرس را طی کرده و بعد از طی کردن دوره هایی همچون فن بیان و نحوه تدریس در دانشگاه ها به تدریس بپردازند.



برگزاری یک کنفرانس کشوری

وی با اشاره به برگزاری اولین کنفرانس کشوری حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری دراستان ادامه داد: این کنفرانس برای اولین بار درسطح کشور توسط دانشگاه علمی و کاربردی در بهمن ماه برگزارخواهد شد.

مومنی گفت: از جمله محورهای اساسی این کنفرانس برگزاری کارگاه آموزشی بورس، بازار سکه و ارز، برگزاری کارگاه کارآفرینی، اصول نوین حسابداری، سرمایه گذاری داخلی وخارجی، معیارها و چالش های آن، کارگاه مدیریت بهینه مالی در سازمان های اداری وخصوصی است.



وی مهلت ارسال مقالات به این کنفرانس را تا 30آذرماه اعلام کردکه این مدت نیز تا 10 دی تمدید شده است.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی گلستان بیان داشت: همچنین سعی داریم تا یک کنفرانس با بنیاد ملی بازی های رایانه ای دراستان برگزارکنیم و با توجه به توطئه هایی که دشمنان بخصوص صهیونیست ها به وسیله بازی های رایانه ای در کشور انجام می دهند این همایش می تواند دراین راستا بسیار مفید باشد.

وی با اشاره به برگزاری دوره تربیت مدرس افزود:ما سعی داری تا در دانشگاه بزودی یک دوره تربیت مدرس که این دوره خاص این دانشگاه است برگزارکنیم.

وی بیان کرد: این دوره از قبل در چهار استان فارس، زنجان، اردبیل و تهران برای مدرسان برگزارشده است و ما با رایزنی هایی که دراین زمینه انجام داده ایم می توانیم این دوره را به مدت 3 روز برای حدود 200 نفراز اساتید در شهرستان گرگان برگزار کنیم.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی گلستان با اشاره به بحث پارک علمی وفناوری استان گفت: استان در حوزه های کشاورزی، اکوتوریسم و صنایع تبدیلی می تواند خیلی فعال باشد یا حتی در حوزه هایی همچون فناوری های it که خیلی خوب توانسته ایم در سطح کشور پیشرفت کنیم برنامه ریزی داشته باشیم.

وی تصریح کرد:این پارک می تواند مکان خوبی برای صنعتگران ومخصوصا شرکت های دانش بنیان باشد تا بتوانند به این وسیله فعالیت و رشد داشته باشند واین پارک باید به آنها شخصیت بدهد نه اینکه جنبه تزئینی باشد.

وی گفت: مسئولان استان باید سعی کنند اعتبار لازم را برای کارهای صنعتی در حوزه ی فناوری را فراهم کنند وبه ویژه به بخش خصوصی استان اعتمادکنند تا آنها بسیاری از پروژه های خوب در استان شکوفا شود.