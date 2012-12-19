  1. عناوین کل
۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۲۳

مسلمی خبر داد:

کمک هزار میلیاردی خیران مدرسه ساز به آموزش وپرورش

کمک هزار میلیاردی خیران مدرسه ساز به آموزش وپرورش

ساری- خبرگزاری مهر: معاون امور پشتیبانی، توسعه مدیریت و مشارکت های مردمی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور از کمک هزار میلیاردی خیران مدرسه ساز به آموزش و پرورش خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، باقر مسلمی صبح چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدید کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مازندران در ساری اظهار داشت: خیران مدرسه ساز سالانه هزار میلیارد تومان به آموزش و پرورش در امر مدرسه سازی کمک می کنند.

وی افزود: سال گذشته میزان تعهد خیران مدرسه ساز در کشور 970 میلیارد تومان بود که تاکنون 45 درصد آن تحققق یافته است

معاون امور پشتیبانی، توسعه مدیریت و مشارکت های سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور یادآورشد: امسال سهم مازندران برای نوسازی مدارس، 34 میلیارد تومان بوده که تاکنون 33 درصد این منابع محقق شده است.

مسلمی، جایگاه علم و دانش را در کشور بسیار ارزشمند دانست و گفت: فراگیری علم آنقدر ارزشمند بوده تا جایی که پیامبر گرامی اسلام آن را از احکام دینی بالاتر دانست.

وی با بیان اینکه تعلیم و تربیت از مهم ترین دستگاه متولی آموزش است، گفت: اگر تعلیم و تربیت  به درستی  اتفاق بیفتد آینده کشور و مردم تضمین خواهد شد.

 در پایان این مراسم علی نبیان تودیع و قربان علی شیرزاد به سمت مدیرکل جدید نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مازندران منصوب شد.

نبییان دو روز پیش به عنوان مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران منصوب شده بود.

کد مطلب 1770391

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها