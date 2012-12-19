بمبهای نفتی در مدارس همدان/ 238 مدرسه مشکل گازکشی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، کلاسی کوچک که چند نیمکت رنگ و رو رفته در آن چیده شده و تخته سیاهی که ذرات گچ را هنگام تدریس معلم در فضای نیمه تاریک کلاس می پراکند، انتظار دانش آموزی را می کشد که بسته دفتر و کتاب هایش را در دستان کوچک خود گرفته و راه مدرسه روستای همجوار را می پیماید تا از قافله تحصیل علم عقب نماند.

همه امکانات آموزشی در مدرسه او در بنایی نیمه کهنه شامل اتاقی کوچک برای مدیر و ناظم و دو معلم و دو کلاس درس خلاصه می شود و در هریک از این کلاس ها یک بخاری نفتی قرار دارد تا گرمای لازم را که گاهی با دوده از آن خارج می شود برای دانش آموزان در روزهای سرد پاییزی و زمستانی همدان فراهم کند.

هر سال در فصل های پائیز و زمستان، حوادث مختلفی مدارس روستایی را تهدید می کند چراکه از طرفی برف سنگین و سیل به ساختمان مدرسه رحم نمی کند و در این میان مدارس با قدمت بالا که در آموزش و پرورش کم نیستند، در معرض خطر بیشتر قرار دارند.

وجود بخاری های نفتی نیز که طی چند سال گذشته باعث پرپر شدن شماری دانش آموز و از دست رفتن زیبایی و سلامتی تعدادی دانش آموز شده، در مدارس خودنمایی می کنند.

پرواضح است که هرچه سریع تر باید فکری به حال وضعیت تامین گرمای مدارس در اقصی نقاط ایران بالاخص روستاهای همدان کرد چرا که سرمای اصلی در راه است و مدارس هنوز آماده نیستند.

یک معلم روستایی می گوید: دانش آموزان روستایی با استعداد فراوان در مدرسه ای به تحصیل مشغولند که به لحاظ نبود امکانات و محرومیتی که در خانواده شان وجود دارد بسیاری از آنان نمی توانند آنطور که باید و شاید این استعدادها را شکوفا سازند.

تربیت آینده سازان جامعه برعهده آموزش و پرورش است

وی با بیان اینکه تربیت آینده سازان جامعه برعهده آموزش و پرورش است، گفت: استقرار واقعی عدالت در این بخش موجب پیشرفت و رسیدن به توسعه پایدار چه از لحاظ مادی و چه از نظر معنوی می شود.

یکی از ساکنان روستاهای همدان نیز می گوید: در بخش آموزش و پرورش باوجود اقدامات و تلاش هایی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی انجام گرفته هنوز کاستی هایی وجود دارد که از مهمترین آن ها می توان به وجود مدارس با ساختمان های فرسوده و وجود سیستم گرمایشی نامناسب اشاره کرد.

باوجود تلاش های انجام شده پس از پیروزی انقلاب اسلامی در استان همدان، 18 مدرسه در سطح شهرستان همدان گازرسانی نشده است.

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری شهرستان همدان در آخرین نشست شورای آموزش و پرورش همدان عنوان کرده است که 18 مدرسه در سطح شهرستان همدان گازرسانی نشده است.

احسان قنبری عنوان کرد: هشت مدرسه در ناحیه دو و 10 مدرسه در بخش شراء در شهرستان همدان گاز رسانی نشده و که مجموعه دستگاه های مرتبط باید در این زمینه ورود یابند.

وی افزود: هیچ نوع بخاری چکه ای در مدارس شهرستان همدان وجود ندارد و بخاریهای گازسوز استفاده می شود و در برخی مدارس دیگر نیز از بخاریهای نفتی استفاده می شود بنابراین هرچه سریعتر باید مشکلات گازکشی و سیستم گرمایشی مدارس برطرف شود.

238 مدرسه در استان همدان مشکل گازکشی دارند

معاون فنی و اجرایی اداره کل نوسازی مدارس استان همدان نیز اعلام کرد: 238 مدرسه در استان همدان مشکل گازکشی دارند.

محمدرضا مرادی اظهار داشت: با تاکید استاندار از مجموع 238 مدرسه استان همدان، شرکت گاز متعهد شده مشکل 120 مدرسه را که مشکل گاز کشی دارند برطرف کند.

مرادی بیان کرد: شرکت گاز استان همدان برای رفع مشکلات گازکشی 120 مدرسه بابت هر مدرسه پنج میلیون تومان باید هزینه کند.

وی اذعان کرد: مجموعه نوسازی مدارس در صورت تامین اعتبارات آمادگی برای رفع نواقص و مشکلات گاز کشی و سیستم گرمایشی مدارس را دارد.

مرادی گفت: یک میلیارد و700 میلیون تومان اعتبار برای رفع مشکل گازشی مدارس از سوی اعتبارات ملی در نظر گرفته شده که تا کنون تنها 78 میلیون تومان آن تخصیص یافته است.

معاون فنی نوسازی مدارس بیان کرد: باید نسبت به رفع مشکلات سیستم گرمایشی مدارس جدی تر وارد عمل شویم تا مشکل آذربایجان غربی تکرار نشود.

مرادی افزود: به علت کمبود اعتبارات در زمینه گازکشی و سیستم گرمایشی مدارس، مدارس زیر 20 نفر باید از بخاریهای گازسوز استفاده کنند در حالیکه مجموعه نظام مهندسی و سایر دستگاه های مرتبط در این زمینه مخالفت می کند.

مرادی عنوان کرد: هر ساله در راستای برطرف کردن نواقص و مشکلات سیستم گرمایشی مدارس اعتبارت ملی و استانی در نظر گرفته می شود که در سال جاری از اعتبارات ملی یک میلیارد و 700 میلیون تومان و از اعتبارات استانی نیز 17 میلیارد تومان در نظر گرفته شده در حالیکه از مجموع اعتبارات ملی 78 میلیون تومان و از اعتبارات استانی نیز چهار میلیارد و 300 میلیون تومان تخصیص یافته است.

بخاری های چکه ای 24 کلاس درس روستایی در ملایر تعویض می شود

مدیر آموزش و پرورش ملایر نیز از تعویض بخاری های چکه ای مدارس روستاهای شهرستان ملایر خبر داد.

حجت الله چهاردولی اضافه کرد: با بررسی های انجام شده و انجام بازرسی از مدارس روستاهایی که از نعمت گاز بی بهره اند، 24 کلاس درس دارای بخاری چکه ای نفتی شناسایی شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر روستاهایی که گاز کشی اند دارای بخاری های استاندارد گازی هستند و بخش خدمات آموزش و پرورش نیز در حال سرکشی به تمامی روستاها و بررسی وضعیت گرمایشی مدارس است تا در صورت نیاز نسبت به تعمیر و یا تعویض بخاری ها اقدام شود.

چهاردولی همچنین از بررسی وضعیت کپسول های آتش نشانی مدارس سطح شهرستان خبر داد و گفت: واحد خدمات علاوه بر بررسی سیستم های گرمایشی، چگونگی وضعیت کپسول های آتش نشانی، میزان شارژ و نیز سالم بودن آنها را مورد بازدید قرار می دهد.

وی اضافه کرد: تمام مدارس سطح شهرستان ملایر دارای کپسول آتش نشانی هستند و این کپسول ها هر ساله شارژ می شود و باید دارای مهر استاندارد و تایید باشد.

مدیران حق استفاده از وسایل غیراستاندارد را ندارند

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان نیز گفت: 30 درصد مدارس استان همدان به دلیل نبود لوله کشی گاز از سامانه گرمایشی دیگری که استانداردهای لازم را دارا هستند، استفاده می کنند.

عباس حسنی محتشم درباره وضعیت سیستم گرمایشی در مدارس استان همدان عنوان کرد: در استان همدان 70 درصد از مدارس گاز رسانی شده اند و از سیستم های گرمایشی شوفاز، پکیج و بخاری استفاده می کنند.

وی ادامه داد: 30 درصد مدارس نیز به دلیل نبود لوله کشی گاز از سامانه گرمایشی نصبی دیگری که استانداردهای لازم را دارا هستند، استفاده می کنند.

وی نبود لوله کشی گاز در این 30 درصد از مدارس را به دلیل نبود مجوز لوله کشی گاز و یا وجود مسیرهای دور و نامناسب عنوان کرد و افزود: البته در این مدارس بدون گاز، سیستم های گرمایشی مورد استفاده از استانداردهای لازم برخوردار هستند.

حسنی محتشم اضافه کرد: در انبار آموزش و پرورش و نوسازی مدارس به اندازه کافی امکانات گرمایشی استاندارد وجود دارد و اگر مدیری احساس می کند که دستگاه های گرمایشی مدرسه با نقص مواجه است، مراجعه کند و دستگاه استاندارد تحویل بگیرد.

وی گفت: به مدارس و مدیران توصیه و بخشنامه شده است که حق استفاده از هیچگونه وسیله گرمایشی غیر استاندارد را در مدرسه ندارند.

منشور ایمنی به مدیران مدارس تحویل شد

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان درباره نحوه مواجهه با حوادث و پیشامدها در مدارس بیان کرد: برای آشنایی مدیران و معلمان با موارد و نکات ایمنی منشوری تهیه شده و قالب جزوه های آموزشی در اختیار مدیران و معلمان قرار گرفته و سرایداران مدارس نیز با شرکت در کلاسهای آموزشی با نکات ایمنی و استفاده از کپسول آتش نشانی آشنا شده اند.

وی با اشاره به آمادگی معاونت پرورشی و فرهنگی در بحث آموزش به مدیران و معلمان گفت: این معاونت و حوزه سلامت اداره نیز آمادگی کامل دارند که برای مدیران و معلمانی که نیاز به آموزش هایی را در خود احساس می کنند کلاسهای آموزشی برگزار کند.

وی اولین و مهمترین توصیه جدی این اداره کل به مدیران و معلمان در همه استان را استفاده از وسایل استاندارد و کارشناسی شده عنوان کرد و افزود: شرایط استانداردی در مدارس لحاظ شده و برخی لوازم ایمنی مورد نیاز در مدارس قرار گرفته اند که در صورت بروز حادثه مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

حسنی محتشم با اشاره به قرار گرفتن در فصل سرما و برودت هوا، سلامت دانش آموزان را در مدارس استان از اولویتهای قابل توجه این اداره برشمرد و گفت: برای حوادث غیر مترقبه در برخی مدارس در معرض آسیب استان به مسائل ایمنی و امنیتی به صورت ویژه توجه شده است.

تعدادی از مدارس همدان قبل از انقلاب ساخته شده اند

وی درباره مدارس در معرض آسیب، گفت: در استان همدان تعدادی از مدارس قبل از انقلاب ساخته شده اند و هرچند در چهار سال گذشته بخش بسیاری از مدارس استان نوسازی و یا مقاوم سازی شده است اما بالاخره تعدادی از مدارس هستند که هنوز در معرض آسیب قرار دارند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان، پیشگیری از حادثه را مهم از مقابله با آن دانست و افزود: کلاس های ضمن خدمت بسیاری برای مدیران، معلمان و سرایداران برگزار شده است که در این کلاسها با حضور پرسنلی از نیروی انتظامی، هلال احمر و اورژانس موارد بسیاری در مباحث اقدامات مراقبتی اولیه به مدیران و معلمان و سرایداران آموزش داده شد.

وی با اشاره به نکات ایمنی در کتاب های درسی گفت: در مبحث آموزش به دانش آموزان نیز هرچند معلمان موارد بسیاری را برای آنها توضیح می دهند اما در کتاب های درسی نیز موارد بسیاری از رعایت نکات ایمنی و چگونگی مقابله با برخی حوادث عنوان شده است.

حسنی محتشم درباره وقوع حادثه ای در مدارس استان همدان به دلیل استفاده از لوازم غیراستاندارد، عنوان کرد: در استان همدان در حدود 5 یا 6 سال پیش در اسدآباد به دلیل استفاده از بخاری چکه ای آتش سوزی در مدرسه اتفاق افتاد و از آن سال به بعد به دلیل رعایت کامل نکات ایمنی و استفاده از سیستم گرمایشی استاندارد به لطف خداوند متعال حادثه ای نداشته ایم.

آنچه در این میان به ذهن می رسد این است که اگر خدای ناخواسته، اتفاقی نیز برای دانش آموزان کشور به ویژه دانش آموزان مناطق سردسیر که عمدتا در نواحی محروم واقع شده اند، بر اثر استفاده از بخاری های غیراستاندارد بیفتد و حادثه ای از نوع آتش سوزی نیز در این مدارس حادث شود، چه کسی پاسخگوی حادثه مذکور خواهد بود؟