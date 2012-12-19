همایش بزرگداشت 9 دی در کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صدفی در جمع اعضای ستاد بزرگداشت 9 دی گفت: این همایش ساعت 9 صبح نهم دی ماه سال جاری در محل حسینیه ثارالله کرمان برگزار می شود.

وی بیان داشت:‌9 دی ماه یکی از روزهای ماندگار و تاریخی در تاریخ انقلاب اسلامی ایران است که در این روز مردم ایران اسلامی، ولایتمداری و بصیرت خود را به خوبی به نمایش گذاشتند.

صدفی، یادآور شد:‌دشمن در فتنه 88، ارکان و پایه های اصلی نظام را مورد هجوم قرار داده بود که با رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، ایمان و حضور مردم در صحنه، توطئه های آنها نقش بر آب شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان تصریح کرد: دشمن در فتنه 88 برای تزلزل و به انزوا کشیدن ملت ایران برنامه ریزی کرده بود که تمامی برنامه ها و اهداف آنها با شکست روبرو شد.

وی همچنین برپایی نمایشگاه عکس، اجرای فعالیت های فرهنگی، تبلیغات محیطی و فضاسازی شهری، برگزاری جلسات پرسش و پاسخ، نشست های هم اندیشی، اجرای ویژه برنامه هایی در ادارات و مساجد و برنامه های ویژه کودکان و نوجوانان را از جمله برنامه های بزرگداشت حماسه 9 دی در کرمان اعلام کرد.