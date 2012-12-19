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۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۰۷

سلیمانی:

ایران از نظر علمی و مقام علمی در جهان جایگاه خود را مشخص کرده است

ایران از نظر علمی و مقام علمی در جهان جایگاه خود را مشخص کرده است

شهرکرد- خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه قمر بنی هاشم (ع) در چهار محال و بختیاری گفت: ایران از نظر علمی و مقام علمی در جهان جایگاه خود را مشخص کرده است.

سردار رضا محمد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انقلاب اسلامی در تمامی صحنه ها توانسته پیروز و سربلند باشد.

وی تصریح کرد: ایران در صنایع مختلف، انرژی هسته ای، در مسائل پژوهشی و مسائل علمی توانسته رتبه های عالی را کسب کند.

محمد سلیمانی ادامه داد: بسیجیان توانسته اند در دانش و بینش شناخته شده تحول ایجاد کنند و رایزنی هایی را نیز انجام دهند.

وی اذعان داشت: اگر در همه عرصه های مختلف تلاشی نشود هرگز نمی توان به قله های موفقیت دست پیدا کرد.

محمد سلیمانی با اشاره به اینکه یکی از بزرگترین وظیفه ما شکر کردن نعمت است، عنوان کرد: در هر زمینه ای باید نعمت را شناخت و بعد به آن توجه ویژه ای کرد و آن نعمت را به کار انداخت.

فرمانده سپاه قمر بنی هاشم (ع) در چهار محال و بختیاری بیان داشت: تعداد مراکز علمی باید بیشتر شود تا بتوان نخبگان و پژوهشگران را در این عرصه تقویت کرد.

کد مطلب 1770397

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