اولین دوره تخصصی امداد و نجات جاده ای در جوانرود برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین دوره تخصصی امداد و نجات جاده ای به همت جمعیت هلال احمر، در شهرستان جوانرود صبح چهارشنبه برگزار شد.

معاون فرماندار جوانرود هدف از برگزاری این دوره را افزایش توان عملیاتی امدادگران در حوادث جاده ای و ارتقای اطلاعات علمی و عملی آن ها اعلام کرد.

مجتبی قبادی افزود: شرکت کنندگان در این دوره تخصصی با مباحث رها سازی، انتقال مصدومین به مراکز درمانی، کمک های اولیه به مصدومین جاده ای و همچنین با دستگاه ست نجات جاده ای و برولوکاست آشنا شدند.

وی ادامه داد: این دوره به مدت شش روز و با حضور 25 نفر از امدادگران مرد برگزار شد.

رییس جمعیت هلال احمر شهرستان جوانرود نیز گفت: امسال 85 دوره امداد و نجات و کمک های اولیه در زمینه های مختلف برای امدادگران این شهرستان برگزار شده است.

ادریس مرادی افزود: در این دوره ها دو هزار و 125 نفر آموزش های لازم را در زمینه های مختلف فرا گرفتند.

مرادی ادامه داد: امسال برای کمک به امداد جاده ای یک دستگاه ماشین ست نجات جاده ای و برولوکاست از مرکز استان به شهرستان جوانرود منتقل شده است.

روزانه 100 تن زباله در جوانرود تولید می شود

فرماندار جوانرود در کارگروه بهداشت و سلامت این شهرستان گفت: روزانه 100 تن زباله در شهر جوانرود تولید می شود.

مصطفی عظیمی با تاکید بر جمع آوری و دفع بهداشتی این زباله ها، افزود: برای جمع آوری و حمل این میزان زباله در ماه 500 میلیون ریال هزینه می شود.

وی اظهار کرد: 52 نفر نیز در شهر جوانرود کار نظافت شهر را بر عهده دارند.

عظیمی در ادامه با بیان اینکه تولید محصولات کشاورزی و دام و طیور جزو کارکردهای روستاست، خاطرنشان کرد : وجود دامداری های کوچک در روستاها مشکلات بهداشتی بوجود آورده که باید در راستای حفظ محیط زیست انسانی در خصوص دفع و تبدیل بهداشتی فضولات حیوانی فرهنگ سازی شود.

وی در خصوص کشتارگاه شهر جوانرود نیز گفت: کشتارگاه شهر ساماندهی و به جای آن کشتارگاه درجه سه در مختصات کوچکتر احداث می شود.

ساماندهی زباله ها در سطح شهر و روستا، ساماندهی کشتارگاه و رفع مشکل فاضلاب مجتمع گاوداری یاری از مهمترین مصوبات این نشست بود.