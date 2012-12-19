میزان تلفات رانندگی در جاده های روستایی خراسان شمالی 31 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سعید سبحانی صبح چهارشنبه در نشست با خبرنگاران، عنوان کرد: در سال جاری میزان تلفات رانندگی در تصادفات برون شهری خراسان شمالی با رشدی 4.3 درصدی به نسبت سال گذشته به 146 کشته افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: خراسان شمالی از این نظر در رده 24 استان های کشور قرار دارد و بر اساس این آمار 1.8 درصد تلفات رانندگی در جاده های برون شهری کشور به این استان اختصاص دارد.

سبحانی در مورد تلفات رانندگی در جاده های روستایی خراسان شمالی نیز اظهار داشت: در سال جاری میزان تلفات رانندگی در محورهای روستایی استان به نسبت مدت مشابه سال گذشته 31 درصد افزایش یافته و خراسان شمالی از نظر میزان تلفات در محورهای روستایی در رده 27 کشور قرار دارد.

به گفته وی تعداد تلفات راه های روستایی و برون شهری خراسان شمالی در سال جاری حدود 2.3 درصد از کل تلفات رانندگی راه های روستایی و برون شهری کشور را شامل می شود.

جابجایی 2.3 میلیون مسافر در خراسان شمالی

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان شمالی عنوان کرد: در این استان 23 شرکت مسافربری عمومی شامل اتوبوس رانی، مینی بوس رانی و سواری های کرایه وجود دارد که این ناوگان عمومی در مدت هشت ماهه نخست سال جاری تعداد دو میلیون و 300 هزار نفر مسافر را از مبادی شهرهای استان به سایر نقاط جابجا کرده اند.

سعید سبحانی اضافه کرد: این تعداد مسافر توسط 260 هزار و 840 وسیله نقلیه مسافربری عمومی جابجا شده اند.

به گفته وی در سال جاری به منظور ارتقا خدمات شرکت های مسافربری در خراسان شمالی، طرح رتبه بندی شرکت های مسافربری فعال در استان آغاز شده و از ابتدای امسال با اعطای رتبه پنج به تمامی شرکت های فعال مسافربری در خراسان شمالی، شرایط ارتقا این رتبه تا گرید یک لحاظ شده است.

سبحانی تصریح کرد: ملاک هایی چون داشتن ناوگان مسافربری با عمر پایین، ناوگان مسافربری VIP، دفتر کار مستقل، میزان تحصیلات رانندگان و مدیران شرکت، فروش اینترنتی بلیط و ... سبب افزایش رتبه شرکت و مواردی چون تصادفات منجر به فوت یا خسارت، تخلفات رانندگی ناوگان مربوط به شرکت و ... نیز سبب امتیاز منفی شرکت مربوطه خواهد شد.

وی اظهار داشت: بر این اساس در سال های آتی نرخ خدمات و کرایه شرکت های مسافربری خراسان شمالی بر اساس رتبه شرکت تعیین می شود.

این مسئول افزود: همچنین در سال جاری بغل نویسی اتوبوس های مسافربری خراسان شمالی نیز ساماندهی شده و تمامی شرکت های موجود در استان در زمره شرکت های تعاونی 15 گانه سابق و شرکت های همنام ساماندهی شده اند.

جابجایی 2.5 میلیون تن کالا در خراسان شمالی

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان شمالی در ادامه از فعالیت 22 شرکت حمل و نقل کالا در استان خبر داد و گفت: در طی هشت ماهه نخست سال جاری دو میلیون و 510 هزار و 300 تن کالا توسط این شرکت ها در داخل و یا به خارج استان جابجا شده است.

سعید سبحانی اضافه کرد: این میزان کالا توسط 172 هزار وسیله نقلیه جابجا شده و غالب آن نیز شامل سیمان، کود شیمیایی، پودر آلومینیوم، محصولات کشاورزی و دامی و ... بوده است.

تردد 36 میلیون وسیله نقلیه در خراسان شمالی

سبحانی همچنین از تردد 36 میلیون و 870 هزار وسیله نقلیه در محورهای استان در طول مدت سال جاری خبر داد و گفت: این آمار توسط 28 دستگاه ترددشمار که در سطح جاده های استان نصب شده و هر 15 دقیقه یک بار اطلاعات تردد را مخابره می کنند؛ برآورد شده است.

به گفته وی در این مدت چهار میلیون و 168 هزار و 224 وسیله نقلیه از مبادی ورودی استان شامل سه محور فاروج، جنگل گلستان و محور سبزوار به اسفراین وارد خراسان شمالی شده و همچنین چهار میلیون و 304 هزار و 16 دستگاه نیز از مبادی خروجی استان خارج شده اند.

سبحانی اظهار داشت: 16 درصد این تعداد وسایل نقلیه سنگین و 84 درصد نیز وسایل نقلیه سبک بوده و سرعت متوسط این خودروها نیز 77 کیلومتر بر ساعت محاسبه شده است.

وی افزود: در این مدت به طور میانگین 11 درصد این خودروها تخلف سرعت غیرمجاز، دو درصد سبقت غیرمجاز و 10 درصد نیز تخلف عدم رعایت فاصله طولی را داشته اند.

این مسئول تصریح کرد: بیشترین تردد در خراسان شمالی در محور بجنورد به شیروان و بلعکس بوده و کمترین تردد نیز در محور چمن بید به گرمه ثبت شده است.

وی اضافه کرد: به منظور نظارت تصویری بر محورهای استان 9 دستگاه دوربین نظارت تصویری در جاده های استان نصب شده و علاوه بر این 11 دستگاه دیگر خریداری شده و به زودی در محورهای استان نصب خواهد شد.