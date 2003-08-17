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۲۶ مرداد ۱۳۸۲، ۸:۱۹

جايزه داوران جشنواره لوكارنو به فيلم ايراني"دانه هاي ريز برف" تعلق گرفت

جايزه داوران جشنواره لوكارنو به فيلم ايراني"دانه هاي ريز برف" تعلق گرفت

فيلم ايراني "دانه هاي ريز برف" ساخته "عليرضا اميني" جايزه ويژه هيات داوران جشنواره بين المللي "لوكارنو" را دريافت كرد.

 

 به گزارش خبرنگار هنري "مهر"  از لوكارنو ، اين فيلم  ايراني به همراه  فيلم "انا ياهاسوشونويكو"  ساخته ماساهيرو كوباياشي از ژاپن  جايزه ويژه هيات داوران را دريافت كردند. 
جايزه يوزپلنگ طلايي اين جشنواره   به فيلم " خاموش باني " ساخته سيباها سومار از پاكستان تعلق گرفت  و جايزه ويژه كشور سوييس  به فيلم "ماريا"  ساخته كالين نتزر از روماني  اختصاص يافت .
جايزه اول يوزپلنگ نقره اي  و جايزه  ويژه شهر لوكارنو به  فيلم "گوري واتارا"  ساخته پيجي زاليكا از بوسني وهرزگوين  اهدا شد و جايزه  دوم يوزپلنگ نقره اي به فيلم" 13" ساخته كاترين هاردويك از آمريكا تعلق گرفت .
همچنين جايزه بهترين هنرمند زن مشتركا به " هالي هانتر " براي  فيلم 13،   "ديانا دراوا" براي فيلم ماريا و " پيرون خر"  براي فيلم خاموش باني  اختصاص  ياقت.
 همچنين جايزه  آثار بخش  محيط زيست به  فيلم ايراني "دانه هاي ريز برف "   نماينده سينماي  ايران اهدا شد .
پنجاه و ششمين جشنواره بين المللي لوكارنو  از 15 مرداد در  سوييس آغاز شد و 25 مردادماه  پايان  يافت .

کد مطلب 17704

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