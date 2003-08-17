جايزه داوران جشنواره لوكارنو به فيلم ايراني"دانه هاي ريز برف" تعلق گرفت

به گزارش خبرنگار هنري "مهر" از لوكارنو ، اين فيلم ايراني به همراه فيلم "انا ياهاسوشونويكو" ساخته ماساهيرو كوباياشي از ژاپن جايزه ويژه هيات داوران را دريافت كردند.

جايزه يوزپلنگ طلايي اين جشنواره به فيلم " خاموش باني " ساخته سيباها سومار از پاكستان تعلق گرفت و جايزه ويژه كشور سوييس به فيلم "ماريا" ساخته كالين نتزر از روماني اختصاص يافت .

جايزه اول يوزپلنگ نقره اي و جايزه ويژه شهر لوكارنو به فيلم "گوري واتارا" ساخته پيجي زاليكا از بوسني وهرزگوين اهدا شد و جايزه دوم يوزپلنگ نقره اي به فيلم" 13" ساخته كاترين هاردويك از آمريكا تعلق گرفت .

همچنين جايزه بهترين هنرمند زن مشتركا به " هالي هانتر " براي فيلم 13، "ديانا دراوا" براي فيلم ماريا و " پيرون خر" براي فيلم خاموش باني اختصاص ياقت.

همچنين جايزه آثار بخش محيط زيست به فيلم ايراني "دانه هاي ريز برف " نماينده سينماي ايران اهدا شد .

پنجاه و ششمين جشنواره بين المللي لوكارنو از 15 مرداد در سوييس آغاز شد و 25 مردادماه پايان يافت .