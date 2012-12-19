حفظ امنیت در جامعه باترویج فرهنگ حجاب وعفاف

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پیرویسی صبح چهارشنبه در همایش حجاب وعفاف که در محل زندان مرکزی برگزار شد به آسیب شناسی حجاب پرداخت و گفت: حجاب یکی از مهمترین عوامل تحکیم بنیان خانواده است و ناشناخته ماندن آن سبب سست شدن پایه‌های حجاب و عفاف در جامعه‌ اسلامی می شود.

وی اظهارداشت: اگرضرورت و نقش عفاف و حجاب در اجتماع به خوبی تبیین شود، زمینه های توسعه و ترویج آن به راحتی وبامشارکت همه مردم فراهم خواهد شد.

پیرویسی تصریح کرد: حجاب اعتدال در رفتار است و باید به یک باور عمومی تبدیل شود.

معاون اداره کل زندانهای قزوین خطاب به خانواده مددجویان بیان کرد: والدین نقش الگویی مناسبی برای خانواده دارند، حجاب و پوشش والدین تأثیر عمیقی بر رفتار تقلیدی فرزندان داشته و ارزشها و هنجارهای اجتماعی را در شخصیت آنها بوجود می آورند.

وی تصریح کرد: استفاده ازاصول دینی در شیوه های تربیتی کودکان ونوجوانان تعیین کننده سرنوشتشان است و بسیاری ازاطفال ونوجوانان بزهکار درخانواده هایی رشد می یابند که روش های تربیتی با افراط وتفریط همراه است.

این مسؤل یادآورشد: بسیاری از شرارت‌ها و آسیب‌هایی که جامعه متحمل می‌‌شود، ناشی از عدم پایبندی به اصول اخلاقی و تربیتی از جمله ضعف در حجاب و عفاف است.

پیرویسی اظهارداشت:رعایت پوشش زن و مرد در اسلام از اهمیت خاصی برخوردار است و باید به عنوان یک ارزش انسانی، دینی و معنوی ترویج یابد.

وی الگوسازی و ایجاد گرایشات عمیق و پایدار نسبت به حجاب و عفاف از طریق معرفی سیره عملی معصومین(ع)، تبیین آموزه‌های دینی در روابط اجتماعی، سنت حسنه امربه معروف ونهی از منکر و استفاده از مبلغان آشنا به اصول و مبانی فرهنگ عفاف و حجاب را از جمله راهکارهای عملی برای تحقق این فرهنگ بزرگ دانست.

در ادامه این همایش حجت الاسلام عبداللهی مسؤل فرهنگی زندان مرکزی گفت: اهمیت اسلام به حجاب و عفاف از آن جهت است که نظام خانواده، از گسستگی حفظ شود و اعضای آن از خطرها و آسیب ها مصون بمانند.

وی، گسترش بی بند و باری را در تزلزل خانواده موثر دانست وتصریح کرد: شیوع بی حجابی و بی عفتی، باعث می شود عشق و علاقه بین همسران از بین رفته و منجر به فروپاشی خانواده شود.

عبداللهی با اشاره به ویژگی‌های رفتاری وعملی حضرت زهرا(س)‌ گفت: الگو سازی از بزرگان دینی یکی از برنامه‌های مهم فرهنگی است که دراین خصوص برنامه ‌ریزیهای گسترده ای در سطح زندانها بعمل آمده است.

وی بیان کرد: در پیشگیری از بی‌حجابی باید امر به معروف با شیوه درست، توجیه منطقی و درچارچوب حدود شرعی اجرا شود.

سخنران دیگر این همایش استاد دانشگاه امیرآبادی به آثار و پیامدهای فردی واجتماعی رعایت حجاب اشاره کرد وگفت: احترام به شخصیت زن محجبه، حفظ اعتقادات مذهبی افراد، حفظ عفت زن و جلوگیری ازناهنجاری، پیشگیری از فساد اخلاقی و مبارزه با مظاهر بی دینی، ازجمله این آثار است.

وی با اشاره به نقش سازنده بانوان در جامعه تصریح کرد: زنان در جامعه اسلامی با حفظ پاکدامنی و حجاب حضورموثری در عرصه های مختلف اجتماعی داشته و با ترویج آن می توانیم شاهد جامعه‌ ای توسعه یافته در همه زمینه‌های علمی و اخلاقی و دینی باشیم.

این مدرس دانشگاه یادآورشد: فرهنگسازی و آموزش مستمر ارزشهای اسلامی و اخلاقی درجامعه و به تبع آن در زندان ضرورت داشته و نیازمند اقدامات اساسی وزیربنایی درحوزه فرهنگی است.

در حاشیه این همایش نمایشگاهی از آثار و تولیدات فرهنگی در خصوص فرهنگ عفاف وحجاب برگزار شد که مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.