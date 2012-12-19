بانوان خیر طرح همای سلامت در یزد تجلیل شدند

رئیس جمعیت هلال احمر استان یزد در حاشیه مراسم تجلیل از خیران طرح همای سلامت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از سال 1385 تاکنون طرح همای سلامت با هدف کمک به بیماران سرطانی و صعب العلاج در یزد در حال اجراست.

حمید پارساییان افزود: این طرح به طور مستمر توسط چهار بانوی خیر و سرشناس استان یزد اجرا شد و این جمع توانست به بازگشت بسیاری از بیماران به زندگی کمک کند.

وی بیان داشت: به منظور ارج نهادن به اقدام ارزنده بانوانی که فعالیت های مستمر آنها سبب نجات جان بسیاری از بیماران صعب العلاج استان و بازگشت آنها به جمع خانواده هایشان شد، مراسم تجلیلی از سوی هلال احمر برای این گروه برگزار شد.

پارساییان با اشاره به کمکهای صورت گرفته از سوی بانوان خیر به بیماران نیازمند صعب العلاج یادآور شد: این کمک ها شامل مساعدت درمانی، دارویی و کمکهای نقدی و غیر نقدی به بیماران صعب العلاج و سرطانی بود.

وی همچنین از تلاش خیران و پزشکان داوطلب در جمعیت هلال احمر استان یزد برای مشارکت در اجرای این طرح قدردانی کرد.