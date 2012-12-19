دشمن از طریق اعتیاد بدنبال ترویج بی عفتی در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه پیشگیری از بلای خانمانسوز اعتیاد تنها با اقدامات فرهنگی مستمر و آموزش و آگاه سازی خانواده ها ممکن است افزود: در کنار دستگاه های دولتی مشارکت مردم و تشکل های مردمی نیز در تحقق این امر بسیار اثرگذارند.

وی رسانه‌های دیداری، شنیداری، نوشتاری ،مراکز فرهنگیو حوزه‌های علمیه را از ظرفیت‌های تاثیرگذاربرای مقابله با اعتیاد توصیف کرد گفت: این ظرفیت‌ها می‌توانند به عنوان راه‌ها و مقوله‌های فرهنگی مناسبی برای آموزش مورد استفاده قرار گیرند.

ابراهیمی با تاکید بر اینکه رواج اعتیاد به مواد مخدر یکی از راهکارهای دشمنان برای رواج بی‌عفتی در جامعه است، اذعان کرد: همه وظیفه داریم در حمایت از فرزندان جامعه کوشا باشیم، توطئه‌های دشمنان را شناسایی و برای حفظ تحکیم خانواده از هیچ تلاش و کوششی دریغ نکنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران افزود: در راستای اقدامات پیشگیرانه و ارتقاء سطح آگاهی گروههای آسیب پذیر جامعه و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی 500 جلد کتاب به مراکز بهبودی تحت پوشش شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مازندران اهدا شد.

ابراهیمی گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با توجه به اهمیت رسیدگی به معضل اعتیاد و لزوم عزمی راسخ در جهت پیشگیری از این بلای خانمان سوز با سلاح فرهنگ و هنر در راستای مقابله با شیوع هر چه بیشتر اعتیاد در جامعه جلوگیری گام برمی دارد.