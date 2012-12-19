گلستان میزبان جشنواره گام اول کتاب می شود

غلامرضا منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جشنواره گام اول مخصوص کسانی است که برای اولین بار کتاب نوشته اند وهرساله برگزیدگان این جشنواره در یک استان مورد تجلیل قرار می گیردند وآایین اختتامیه این چشنواره امسال همزمان با افتتاح نمایشگاه کتاب در ششم دی ماه درتالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار می شود.

وی اظهارداشت: در مراسم اختتامیه گام اول 30 برگزیده از سراسر کشور تجلیل می شوند ومدعوین این مراسم هم محققین و پژوهشگران استان وافرادی که بیشترین مراجعه را به کتابخانه های عمومی استان داشته اند هستند.

وی بیان داشت:در این مراسم همچنین باحضور معاون فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی ومدیر خانه کتاب کشور از چهره های برتر حوزه مطالعه کتاب استان تجلیل می شود.

منتظری در ادامه در خصوص مزیت های برگزاری نمایشگاه کتاب دراستان گفت:امکان دسترسی آسان همه افراد به کتاب های مورد نیازشان فراهم است وهمچنین امکان بهره مندی از کتاب با بهای کمتر نیز برای عموم امکان پذیر است.

وی ادامه داد:این نمایشگاه ها آشنایی محققان وپژوهشگران با تازه های کتاب را هم فراهم می کند وشوق ورغبت درونی را در اقشار مختلف مردم تقویت می کند.

وی تصریح کرد:نمایشگاه بوستان مفرحی وارزشمندی است که در کنار پاسخگویی به حس زیبادوستی امکان ارتقا دانش وبینش را هم فراهم می کند.

منتظری با بیان اینکه تلاش شده است امسال بابررسی نقاط قوت وضعف کاستیها در نمایشگاه به حداقل برسد گفت:برای اهل سنت نیز با ناشران اهل سنت مکاتبه شده تا آثار خود برای عرضه در نمایشگاه حاضر کنند تا همه شهروندان گلستانی بتوانند از نمایشگاه استفاده کنند.

مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی گلستان در ادامه با اعلام برنامه های نمایشگاه کتاب گفت:پنج نشت فرهنگی با موضوعات سبک زندگی، حماسه نهضت حسینی، زن، زیور، آرایش و زینت، پیامبر اعظم (ص)، ولایت محوری وحماسه 9 دی در این نمایشگاه پیش بینی شده است و به افرادی که دارای مدارج علمی و استخدام دولت هستند گواهی حضور داده می شود ودرارتقا کاری آنها موثراست.



وی تصریح کرد: نقد کتاب از دیگربرنامه هایی است که در این نمایشگاه با حضور نویسندگان کتاب ها انجام می شود واولین کتابی که نقد می شود کتاب شهر اسم در خصوص خاطرات رهبر معظم انقلاب است که در غرفه خاص هم از کتاب رونمایی و هم با حضور نویسنده کتاب نقد می شود.