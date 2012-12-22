کارهای فرهنگی هزینه بر نیستند/ لزوم بالابردن آگاهی مسئولان

دکترعین الله خادمی در مورد اینکه در حال حاضر بسیاری از مراکز فرهنگی با کم شدن بودجه مواجه شده اند در حالیکه نگاه به مسائل فرهنگی باید سرمایه گذارانه باشد نه هزینه بر دانستن، زیرا هرهزینه‎ای در این زمینه در آینده جواب می‎دهد لذا هزینه محسوب نمی‏شود به خبرنگار مهر گفت: من برای اینکه با مسئولان رده بالای مملکتی ارتباطی ندارم نمی‎دانم که آیا چنین برداشتی از کارهای فرهنگی در ذهن آنان وجود دارد یا نه، به هرحال چون اطلاع ندارم قضاوت هم نمی‎کنم. شاید مشکلات بودجه‎ای کشور باعث شده که مسئولان از بسیاری از بودجه‏های مختلف کشور کم کنند و از بودجه کارهای فرهنگی بیشتر.

این محقق و پژوهشگر حوزه فرهنگ وفلسفه افزود: ولی اینکه نباید به فرهنگ نگاه هزینه بردار داشت صحیح و درست است، زیرا تولیدات اقتصادی ما هرچقدر هم که بالا برود ولی از یک فرهنگ والایی برخوردار نباشیم به جای اینکه زمینه اعتلا و توسعه جامعه و فرد را ایجاد کرده باشیم سبب انحطاط آن هم شده ایم.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه تصریح کرد: البته گوشزد کردن این مسئله در رسانه‏ها و جاهای مختلف و به زبان مختلف و در محافل گونگون می‎تواند مفید و مثمر فایده باشد. زیرا نگاه مسئولین ما به فرهنگ باید یک نگاه ویژه از آنچه که شما گفتید باشد.

استاد گروه فلسفه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی درباره نهادینه شدن تصوری صحیح از هزینه کردن‏ها در مسائل فرهنگی در بین مسئولان هم تصریح کرد: برای به وجود آوردن این طرز تلقی در بین مسئولان باید آگاهی بخشی بشود البته مسئولان بخشی از آگاهی را دارند ولی آگاهی به قول فلاسفه ذومراتب و مشکک است. ممکن است آنهایی که مسئول ذیربط هستند آگاهی مطلوب و لازم را نداشته باشند باید کسانی که در بخش فرهنگی کشور فعال هستند اعم از اجراکنندگان کارهای فرهنگی و کسانی که بودجه را می‎نویسند و در تخصیص و تقسیم بودجه دخالت دارند این نگاه در آنها نهادینه شود و آنها با عمق وجودشان به این آگاهی برسند.