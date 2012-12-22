کارهای فرهنگی هزینه بر نیستند/ لزوم بالابردن آگاهی مسئولان

دکترعین الله خادمی در مورد اینکه در حال حاضر بسیاری از مراکز فرهنگی با کم شدن بودجه مواجه شده اند در حالیکه نگاه به مسائل فرهنگی باید سرمایه گذارانه باشد نه هزینه بر دانستن، زیرا هرهزینهای در این زمینه در آینده جواب میدهد لذا هزینه محسوب نمیشود به خبرنگار مهر گفت: من برای اینکه با مسئولان رده بالای مملکتی ارتباطی ندارم نمیدانم که آیا چنین برداشتی از کارهای فرهنگی در ذهن آنان وجود دارد یا نه، به هرحال چون اطلاع ندارم قضاوت هم نمیکنم. شاید مشکلات بودجهای کشور باعث شده که مسئولان از بسیاری از بودجههای مختلف کشور کم کنند و از بودجه کارهای فرهنگی بیشتر.
این محقق و پژوهشگر حوزه فرهنگ وفلسفه افزود: ولی اینکه نباید به فرهنگ نگاه هزینه بردار داشت صحیح و درست است، زیرا تولیدات اقتصادی ما هرچقدر هم که بالا برود ولی از یک فرهنگ والایی برخوردار نباشیم به جای اینکه زمینه اعتلا و توسعه جامعه و فرد را ایجاد کرده باشیم سبب انحطاط آن هم شده ایم.
این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه تصریح کرد: البته گوشزد کردن این مسئله در رسانهها و جاهای مختلف و به زبان مختلف و در محافل گونگون میتواند مفید و مثمر فایده باشد. زیرا نگاه مسئولین ما به فرهنگ باید یک نگاه ویژه از آنچه که شما گفتید باشد.
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