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۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۵۹

دزیانیان:

حرکت در مسیر تحقیق تنها راه رسیدن به توسعه همه جانبه است

حرکت در مسیر تحقیق تنها راه رسیدن به توسعه همه جانبه است

شاهرود-خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود ضمن تاکید بر اینکه حرکت در مسیر تحقیق تنها راه رسیدن به توسعه همه جانبه است، گفت: کشورهایی به توسعه رسیده اند با عبور از این مسیر به این جایگاه رسیده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد دزیانیان صبح چهارشنبه در جلسه هم اندیشی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود تصریح کرد: باید با تکیه بر پژوهش و تحقیق عناصر و روابط حاکم برطبیعت را شناسایی و به آن اشراف پیدا کرد تا رفاه بیشتری برای جوامع فراهم شود که در آموزه های دینی ما هم به آن اشاره و تاکید شده است.

وی افزود: یکی از شاخصه های فعالیتهای پژوهشی انتشار مقالات است که جایگاه ویژه ای دارد و همچنین انتشار نشریه ها ومجلات علمی، پژوهشی جزو شاخصه های مهم پژوهشی محسوب می شود.

دزیانیان با تاکید بر تمرکز بیشتر بر روی موضوع تحقیق و پژوهش و اهمیت جایگاه پژوهش در کشور اظهار داشت: کشورهایی که مسیر توسعه یافته ای را طی کرده اند به طور حتم از مسیر تحقیق به این جایگاه دست یافته اند.

وی خاطر نشان کرد: تحقیق به نوعی در فطرت انسانها است و انسان فطرتا به دنبال کشف نادانسته ها است و در حقیقت باید با قوه پژوهش و تحقیق عناصر طبیعت را شناسایی و به آن اشراف پیدا کرد تا رفاه بیشتری برای جوامع فراهم شود که در دین ما هم به آن اشاره و تاکید شده است.

رئیس دانشگاه آزاد شاهرود در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تبیین جایگاه و فرآیندها و روش های پژوهشی که مبنای آن تقاضا محور بودن است به صورت متمرکز در دانشگاه صورت خواهد گرفت.

دزیانیان همچنین به موضوع عرضه یافته های پژوهشی و بسترسازی برای انتقال فناوری به بخش تولید و ایجاد ثروت در جامعه اشاره کرد و یکی از اهداف هفته پژوهش را برقراری ارتباط سازنده میان پژوهشگران و فناوران کشور دانست و بیان داشت: ثبت اختراعات و یافته های علمی به صورت گروهی در قرن 20 نسبت به قرن های گذشته از سرعت ویژه و با فواصل کوتاهتری برخوردار بوده است.

دکتر دزیانیان با تاکید بر ارزش منابع انسانی در بخش پژوهش اظهار داشت: پایه و اساس هر سازمانی را منابع انسانی تشکیل می دهند و پایه و اساس پژوهش در دانشگاه نیز اعضای هیئت علمی هستند که نقش اولیه را به عنوان ارکان اصلی پیشرفت این دانشگاه بر عهده دارد.

وی به کیفیت و روش های نوین آموزشی همراه با نظارت و ارزشیابی اشاره کرد و گفت: دستیابی به راهکارهای نوین آموزشی در جهت انتقال مهارت و دانش به دانشجویان با حداقل استرس ضروری است و همزمان رعایت کلیه دستوالعمل ها و آئین نامه های آموزشی باید به طور دقیق اجرا شود تا به این هدف دست یافت.

وی در پایان از دکتر احسان زاهدی، دکتر صاحبعلی منافی و دکتر محمد رضا عبدلی به عنوان پژوهشگران برتر تقدیر شد.

در انتهای مراسم نیز تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد شاهرود دیدگاه های خود را در خصوص اهمیت پژوهش و مشکلات و نیازهای این بخش مطرح کردند. 

کد مطلب 1770415

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