ارسال بیش از هزار واحد پلاکت به مراکز درمانی قم

علی الهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت پخش فراورده های خونی به مراکز استان افزود: طی ماه گذشته تعداد یک هزار و هفت واحد پلاکت به این مراکز ارائه شد.

وی ادامه داد: در این ماه همچنین تعداد یک هزار و 986 واحد گلبول قرمز، 89 واحد گلبول قرمز شکسته شده، یک هزار و 80 واحد پلاسما، 80 واحد کرایو و 2 واحد خون کامل در اختیار مراکز درمانی استان قرار گرفت.

مدیر انتقال خون قم همچنین در خصوص فراورده های ارسال شده به سایر مرازک درمانی ابراز داشت: تعداد 770 واحد گلبول قرمز متراکم و 9 واحد پلاکت نیز به سایر مراکز ارسال شد.

الهی اعلام کرد: تعداد خوندهندگان در آبان ماه امسال تنها سه درصد رشد داشته است.

وی اضافه کرد: در این مدت تعداد سه هزار و 497 نفر به پایگاه های انتقال خون مراجعه کردند که از این تعداد 729 نفر مردود و 2 هزار و 768 نفر موفق به اهدای خون خود شدند.

مدیر انتقال خون قم اظهار کرد: از تعداد مراجعان به پایگاه های انتقال خون 565 نفر بار اولی، یک هزار و 660 نفر مستمر، 543 نفر با سابقه بوده اند.

الهی با اشاره به جنسیت این افراد بیان داشت: جنسیت خوندهندگان بر این اساس شامل 2 هزار و 656 مرد و 112 نفر زن می شود.