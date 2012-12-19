9 دی نمونه بارز ولایتمداری ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام سعیدی در جمع اعضای ستاد بزرگداشت حماسه ماندگار 9 دی گفت: حماسه 9 دی دارای ابعاد مثبت و منفی بوده که ابعاد منفی آن را جنایت ها، قتل ها، توهین ها و مواردی که از سوی برخی افراد انجام شد، تشکیل می دهد.

وی ادامه داد: صحنه تدابیر عالمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و درایت ایشان، ولایت مداری مردم، حضور نیروهای مردمی و بسیج در صحنه، بخش هایی مهمی از زوایای مثبت حماسه 9 دی است.

وی بیان داشت: حرکتی که در سال 88 رخ داد، براساس برنامه ریزی های دقیق و حساب شده انجام شد که با وجود معرفی و تبیین ابعاد مختلف آن، اما ممکن است به طور کامل این ابعاد تاکنون شناخته نشده باشد.

سعیدی، اظهار کرد: دشمنان در برنامه ریزی های خود برای سال 88، نقش رهبری، نقش مردم و ایستادگی آنها و ایمان مردم ایران اسلامی را در نظر نگرفته بودند.

وی تصریح کرد: دشمن باید بداند که مردم ایران همان مردمی هستند که در راه نظام و انقلاب اسلامی خود، 240 هزار شهید را در دوران دفاع مقدس تقدیم کردند.

این مسئول یادآور شد: ‌دشمنان اگر ایمان مردم ایران اسلامی را می شناختند، دست از توطئه بر می داشتند و می فهمیدند که این نظام، الهی است و پایه های آن محکم و استوار هستند.

فرماندار کرمان تصریح کرد: در فتنه 88 سه گروه از افراد حضور داشتند که عده ای از آنها از روی عمد و عده ای نیز از روی جهالت با سران این فتنه همراه شده بودند و نیز افرادی بودند که زمانی که برای مقابله با این فتنه باید به صحنه می آمدند سکوت، اختیار کردند.

وی ادامه داد: ‌در مقابل این افراد، آحاد ملت بودند که با حضور خود در صحنه دفاع از اسلام و انقلاب اسلامی ایران، توطئه های دشمنان را خنثی کردند.

سعیدی عنوان کرد: ‌در فتنه 88 افرادی قصد داشتند، به باطل لباس حق پوشانده و آن را حق جلوه دهند که بصیرت ملت راه توطئه های آنها را بست.

وی بر اجرای هر چه باشکوه تر برنامه های 9 دی تاکید کرد و گفت: فرمانداری کرمان با تمام امکانات و نیروی انسانی خود آماده همکاری برای اجرای هر چه بهتر برنامه های گرامیداشت 9 دی است.