دیابتی ها هندوانه شب یلدا را باید احتیاط بخورند

نیلوفر حیدری درگفتگو با خبرنگارمهر؛ افزود: درشب یلدا ایرانیان به خوردن دونوع میوه خاص این شب یعنی هندوانه و انار اعتقاد دارند.

وی ادامه داد: هندوانه به دلیل آب فراوان و طبیعت سرد آن اغلب در روزهای گرم تابستان خورده می شود اما در شب یلدا به عنوان بلند ترین شب سال نام گذاری شده است با اعتقاد به این که با خوردن هندوانه دراین شب می توانند سوزسرمای زمستان را تا آخر فصل زمستان ازخود دور کنند به مصرف آن می پردازند.

وی گفت: ازنظرعلم تغذیه مصرف یک واحد ازاین میوه دررژیم غذایی روزانه نزدیک به 50 کالری انرژی و 14 میلی گرم ویتامین c و 176 میلی گرم پتاسیم و مقدار بالایی از ویتامین A و ویتامین های B6 وB1 را به بدن انسان منتقل می کند.

وی همچنین هندوانه را از منابع عالی ویتامین A و C دانست و ابراز داشت: لیی کوپن موجود در هندوانه از مهمترین آنتی اکسیدان های موجود در این میوه است.

حیدری گفت: مصرف هندوانه از بروز سکته و بیماریهای قلبی جلوگیری کرده و همچنین مانع از تنگ شدن عروق قلب می شود.

وی جلوگیری ازبروز سرطان های پروستات، ریه ، پستان و روده را نیز از دیگر فواید خوردن هندوانه برشمرد.

کارشناس مسئول تغذیه معاونت بهداشت استان کرمانشاه ابراز داشت: بتاکارتن موجود در این میوه درحفظ سلامت چشم موثر است.

وی همچنین به افرادی که مبتلا به دیابت هستند برای خوردن هندوانه هشدارداد واظهار داشت: افراد دیابتی باید در مصرف هندوانه با دقت فراوان عمل کرده زیرا باعث می شودقند خون این افراد به سرعت بالا رفته و کنترل قند آن برای این افراد مشکل می شود.

وی تصریح کرد: برخلاف آنکه این میوه می تواند برای افراد دیابتی مضر باشد به دلیل دارا بودن پتاسیم زیاد برای کنترل فشارخون مناسب است.

وی همچنین درمورد مصرف انارنیزگفت: مطالعات نشان داده است مصرف یک انار متوسط 15درصد نیازافراد به ویتامین C را برطرف می کند و می تواند 400 میلی گرم پتاسیم، کلسیم و ویتامین A نیز به بدن انسان برساند.

وی ابرازداشت: مطالعات نشان می دهد خوردن منظم انار می تواند ازبروز سرطان پوست جلوگیری کرده و مانع از بروز بیماریهای قلبی شود.

کارشناس مسئول تغذیه معاونت بهداشت استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: نوشیدن یک لیوان آب انار درهرروزمی تواند دربهبود فعالیت عروق خونی، سخت شدن دیواره آن موثر بوده و منجر به حفظ سلامت قلب شود.

کارشناس مسئول تغذیه معاونت بهداشت استان کرمانشاه درباره مصرف آجیل ابراز داشت: آجیل به دلیل وجود مغزها و خشکبار فراوان و متنوعی که دارد ازنظر ارزش تغذیه بسیار ارزشمند است.

حیدری گفت: آجیل شب یلدا برخلاف عید نوروز خام بوده و نمک ندارد و از آنجا که بو داده نمی شود از نظر تغذیه ای مفید است.

وی آجیل این شب شامل پسته، بادام، گردو، فندوق، نخود چی، کشمش، توت و انجیر خشک برشمرد.

وی در مورد مصرف پسته اظهار داشت: پسته حاوی مقادیر قابل توجهی آهن و کلسیم است به طوری که در هر 100 گرم از آن 110 میلی گرم کلسیم و 3 میلی گرم آهن وجود دارد.

وی خوردن این مغز را به افرادی که دچار کم خونی هستند توصیه کرد.

وی افزود: درهر 100 گرم بادام ،1 2 گرم پروتئین و 24 میلی گرم کلسیم وجود دارد و خوردن آن به افرادی که در معرض پوکی استخوان قرار دارند توصیه می شود.

وی گفت: گردو نیزاز مغزهایی است که در آجیل شب یلدا استفاده می شود و در هر 100 گرم آن 68 گرم چربی وجود دارد که قسمتی از این چربی شامل اسید های چرب غیر قابل اشباع است و به دلیل اینکه حاوی مقادیر مناسبی از اسیدهای چرب امگاسه است برای قلب مفید است.

وی اظهارداشت: فندوق چربی و پروتئین بالایی وجود دارد به گونه ای که درهر 100 گرم از آن چهار گرم چربی و 14 گرم پروتئین وجود دارد.

وی درباره نخودچی نیزگفت: نخودچی ازجمله مواد غذایی است که به عنوان یک ترکیب پر پروتئین استفاده می شود ومی توان ازآن به عنوان میان وعده بر ای نوجوانان نیز استفاده کرد.

وی ادامه داد: کشمش تمامی خواص انگور را دارد با این تفاوت که درفرایند خشک شدن درصد قند و پتاسیم آن افزایش می یابد.

کارشناس مسئول تغذیه معاونت بهداشت استان کرمانشاه اظهار داشت: توت خشک یک خشکبار مناسب در رژیم های لاغری است که می توان با استفاده ازمقدار مناسب آن به جای قند همراه با چای خورده شود.

حیدری گفت: انجیرخشک برای افرادی که دچار پوکی استخوان و کمبود آهن هستند بسیار مفید است.

