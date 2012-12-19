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۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۴۰

تغییر جهت از رویکرد تقابلی به تعاملی بین صنعت و محیط زیست ضروری است

تغییر جهت از رویکرد تقابلی به تعاملی بین صنعت و محیط زیست ضروری است

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: زمان آن فرا رسیده که رویکرد تقابلی توسعه سنتی و محیط زیست به رویکرد تعاملی که موجب هم افزایی شاخص‌های محیط زیست در توسعه می شود تغییر جهت دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد محمدی زاده در مراسم افتتاحیه دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست گفت: در حال حاضر محیط زیست دیگر تنها یک دغدغه ملی نیست بلکه یک نگرانی بین‌المللی است زیرا منابع ماده و انرژی با سرعت روزافزونی رو به زوال است و حجم فراوانی از زائدات و آلاینده‌ها محیط را تهدید می کند در حال یکه ظرفیت محیط برای پذیرش و پالایش این حجم آلاینده محدود است بنابراین این عدم تعادل چالش جدی بشر امروز است.

به گفته وی، تجربه سه قرن اخیر و به خصوص سده اخیر و در ایران 70 سال گذشته همزمان با توسعه صنعت نفت و دیگر صنایع، ناپایداری در توسعه اقتصادی و عدم توازن در توسعه جمعیتی در انتخاب سکونت‌گاه نشان می دهد که بشر در این مدت در بهره برداری از منابع طبیعی بسیار بی محابا عمل کرده و فقط به توسعه توجه کرده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: در حال حاضر با افزایش نیازها و خواسته‌های بشر در کل جهان شاهد روند تخریبی محیط زیست، فقر و رقابت فزاینده‌ای در بهره برداری از منابع حیات هستیم که برای فائق آمدن بر این مشکلات مساعدت تمام مسئولان، صنعتگران، محققان و آحاد مردم ضروری است.

محمدی زاده اظهار داشت: شاخص محیط زیست یکی از مهمترین شاخص‌های توسعه معرفی شده است دارای 4 مولفه است که عبارتند از شاخص وضعیت محیط زیست در کشورها، میزان تخریب محیط زیست، میزان آسیب پذیری مردم از تخریب‌های زیست محیطی و میزان آمادگی مردم برای مدیریت اتفاقات زیست محیطی است.

به گفته وی ایران تنها از نظر مولفه اول یعنی وضعیت محیط زیست شرایط مناسبی دارد زیرا تنوع زیستگاه‌ها، گونه‌ها و تاریخ الهام بخش ایران و فرهنگ مذهبی اسلامی همه در ایده‌آل کردن مولفه اول نقش دارند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یادآور شد: اما در سایر مولفه‌های شاخص محیط زیست وضعیت مناسبی در کشور نداریم و بایستی قدم‌های جدی برای بهبود دیگر مولفه‌های شاخص محیط زیست در کشور برداشته شود.

وی تصریح کرد: اکنون زمان آن رسیده که از رویکرد تقابلی توسعه سنتی در محیط زیست به رویکرد تعاملی که موجب هم افزایی شاخص‌های زیست محیطی و توسعه می‌شود تغییر جهت دهیم.

به اعتقاد محمدی زاده این تغییر رویکرد باید در تمام آیین نامه‌ها، مصوبات و قوانین کشور به طور کامل دیده شود و الگوهایی طراحی شود که ضوابط و معیارهای زیست محیطی را در ذات خود داشته و رویکرد توسعه‌ای را نیز در نظر گیرد.

وی اظهار داشت: این نمایشگاه فرصت مناسبی است تا بین صنعت و محیط زیست تعامل هرچه بیشتر برقرار شود با توجه به اینکه هم عرصه‌های گسترد‌ه‌ای شامل حوزه‌های نفت و گاز، گردشگری، آب و هوا، صنایع و طبیعت را شامل می‌شود و هم اینکه بهره گیری از دستاوردهای علمی بشر با فناوری‌های نوین در این نمایشگاه امکان پذیر است.

کد مطلب 1770423

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