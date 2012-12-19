تغییر جهت از رویکرد تقابلی به تعاملی بین صنعت و محیط زیست ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد محمدی زاده در مراسم افتتاحیه دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست گفت: در حال حاضر محیط زیست دیگر تنها یک دغدغه ملی نیست بلکه یک نگرانی بین‌المللی است زیرا منابع ماده و انرژی با سرعت روزافزونی رو به زوال است و حجم فراوانی از زائدات و آلاینده‌ها محیط را تهدید می کند در حال یکه ظرفیت محیط برای پذیرش و پالایش این حجم آلاینده محدود است بنابراین این عدم تعادل چالش جدی بشر امروز است.

به گفته وی، تجربه سه قرن اخیر و به خصوص سده اخیر و در ایران 70 سال گذشته همزمان با توسعه صنعت نفت و دیگر صنایع، ناپایداری در توسعه اقتصادی و عدم توازن در توسعه جمعیتی در انتخاب سکونت‌گاه نشان می دهد که بشر در این مدت در بهره برداری از منابع طبیعی بسیار بی محابا عمل کرده و فقط به توسعه توجه کرده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: در حال حاضر با افزایش نیازها و خواسته‌های بشر در کل جهان شاهد روند تخریبی محیط زیست، فقر و رقابت فزاینده‌ای در بهره برداری از منابع حیات هستیم که برای فائق آمدن بر این مشکلات مساعدت تمام مسئولان، صنعتگران، محققان و آحاد مردم ضروری است.

محمدی زاده اظهار داشت: شاخص محیط زیست یکی از مهمترین شاخص‌های توسعه معرفی شده است دارای 4 مولفه است که عبارتند از شاخص وضعیت محیط زیست در کشورها، میزان تخریب محیط زیست، میزان آسیب پذیری مردم از تخریب‌های زیست محیطی و میزان آمادگی مردم برای مدیریت اتفاقات زیست محیطی است.

به گفته وی ایران تنها از نظر مولفه اول یعنی وضعیت محیط زیست شرایط مناسبی دارد زیرا تنوع زیستگاه‌ها، گونه‌ها و تاریخ الهام بخش ایران و فرهنگ مذهبی اسلامی همه در ایده‌آل کردن مولفه اول نقش دارند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یادآور شد: اما در سایر مولفه‌های شاخص محیط زیست وضعیت مناسبی در کشور نداریم و بایستی قدم‌های جدی برای بهبود دیگر مولفه‌های شاخص محیط زیست در کشور برداشته شود.

وی تصریح کرد: اکنون زمان آن رسیده که از رویکرد تقابلی توسعه سنتی در محیط زیست به رویکرد تعاملی که موجب هم افزایی شاخص‌های زیست محیطی و توسعه می‌شود تغییر جهت دهیم.

به اعتقاد محمدی زاده این تغییر رویکرد باید در تمام آیین نامه‌ها، مصوبات و قوانین کشور به طور کامل دیده شود و الگوهایی طراحی شود که ضوابط و معیارهای زیست محیطی را در ذات خود داشته و رویکرد توسعه‌ای را نیز در نظر گیرد.

وی اظهار داشت: این نمایشگاه فرصت مناسبی است تا بین صنعت و محیط زیست تعامل هرچه بیشتر برقرار شود با توجه به اینکه هم عرصه‌های گسترد‌ه‌ای شامل حوزه‌های نفت و گاز، گردشگری، آب و هوا، صنایع و طبیعت را شامل می‌شود و هم اینکه بهره گیری از دستاوردهای علمی بشر با فناوری‌های نوین در این نمایشگاه امکان پذیر است.