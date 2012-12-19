  1. بین الملل
۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۴۱

سه نفر دیگر از کارکنان نظام سلامت پاکستان کشته شدند

سه نفر دیگر از کارکنان نظام سلامت پاکستان کشته شدند

در پی حملات افراد مسلح به کارکنان نظام سلامت پاکستان سه نفر دیگر از آنها کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مقام های پاکستانی همچنین اعلام کردند که  افراد مسلح سه نفر دیگر از گروههای واکسیناسیون کودکان را در این کشور کشتند.

یک مقام پلیس در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت که یک نیروی زن از کارکنان نظام سلامت و راننده وی در "چارسده" در نزدیکی پیشاور کشته شدند.

همچنین یکی دیگر از کارکنان پیش از این حمله در منطقه ای در بیرون پیشاور مورد هدف قرار گرفت و پس از وارد آمدن جراحات شدید کشته شد.

گروه های درمانی که برای واکسیناسیون کودکان به مناطق مختلف پاکستان می روند، هدف افراد مسلح قرار گرفتند.

روز دوشنبه نیز شش نفر در کراچی و پیشاور کشته شده بودند.

 در پی این اقدامات تروریستی فعالیت گروه های بهداشتی درمانی برای واکسیناسیون 18 میلیون کودک کراچی بزرگترین شهر پاکستان به حالت تعلیق درآمد.

به دنبال رویدادهای 48 ساعت اخیر، یونیسف اعلام کرد، برنامه واکسیناسیون فلج اطفال را متوقف می کند. 

کد مطلب 1770424

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