  1. بین الملل
۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۴۵

پزشک عراقی:

جلال طالبانی به خوبی به درمان پاسخ می دهد

جلال طالبانی به خوبی به درمان پاسخ می دهد

مسئول هماهنگی تیم پزشکی رئیس جمهور عراق از پاسخ مثبت جلال طالبانی به معاینات پزشکی و درمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "نجم الدین کریم" مسئول هماهنگی تیم پزشکی رئیس جمهور عراق، استاندار کرکوک و یکی از پزشکان جلال طالبانی در گفتگو با رویترز اظهار داشت : وضعیت جسمانی جلال طالبانی امروز رو به بهبودی است و وی به خوبی به معاینات و درمان پاسخ داده است.

وی با بیان این مطلب افزود: علایم پزشکی جلال طالبانی نشان می دهد که حال وی رو به بهبودی است.

رئیس جمهوری عراق دوشنبه شب پس از دیدار با برخی مقامات عراقی از جمله نخست وزیر در بغداد و فشار کاری سکته و به بیمارستان "مدینه الطب" منتقل شد. برخی رسانه ها از درگذشت طالبانی خبر داده بودند که دفتر ریاست جمهوری عراق، این خبر را تکذیب کرد.

کد مطلب 1770425

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