پیشگیری به موقع از وقوع جرم باعث افزایش امنیت در جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی شاهرودی ظهر چهارشنبه در مجمع عمومی پیشگیری از وقوع جرم استان کردستان اظهار داشت: هر اقدامی که در راستای پیشگیری از وقوع جرم و افزایش امنیت جامعه با برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگی در بین متولیان امنیت و افراد جامعه صورت گیرد، شاهد نظم اجتماعی، کاهش جرائم، آرامش جامعه، افزایش خلاقیت و نوآوری، پیشرفت و توسعه جامعه، دسترسی به امکانات و تجهیزات مدرن و پیشرفته و در نهایت امنیت عمومی بالا خواهیم بود.

وی افزود: امنیت نیاز اولیه آدمی است و در زندگی انسان ها حساسیت خاصی دارد و انسان ها می کوشند به طریقی امنیت خود را در جامعه تامین کنند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان ادامه داد: توجه به شان و جایگاه امنیت در زندگی اجتماعی و کارکرد آن در سیاست های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به نحو فزاینده ای در حال رشد است و میزان حضور و تاثیر این پدیده در جامعه و سطح بهره مندی شهروندان از این امنیت که حق مهمی در زندگی اجتماعی آنان است، معیاری عمده برای ارزیابی سطح توسعه یافتگی جوامع بشری به شمار می آید.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی یادآور شد: امنیت عمومی به عنوان مقوله ای فراگیر و پیش شرط در هر نوع برنامه ریزی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جایگاهی برجسته دارد.

وی بیان کرد: بخش مهمی از ارتباط جامعه با متولیان حفظ امنیت عمومی در گرو افزایش آگاهی های شهروندی و ایجاد یک فرهنگ پویا و ملی در راستای اعتماد جامعه به مسئولین مربوطه است و به همین خاطر تاکید بر مسائلی چون آموزش، تبلیغات مثبت و اعتماد سازی که مستلزم زمان است، امری ضروری و واجب است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت: امنیت و احساس امنیت در یک جامعه مستلزم همکاری و هماهنگی بین تمام ارگان هایی است که در حد و اندازه خویش می توانند در تدابیر امنیت ملی یا اجتماعی تاثیرگذار باشند.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی اظهار داشت: برای ارتقاء شاخص های مختلف در نظم و امنیت عمومی باید دستگاه های متولی ایجاد نظم و امنیت عمومی شناخت کامل از افراد جامعه داشته باشند و افراد جامعه نیز شناخت کاملی از این دستگاه ها و وظایف آنها که بهترین روش برای محقق کردن این شناخت و افزایش سطح تعامل میان مردم و دستگاه های امنیتی است، داشته باشند.