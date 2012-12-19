  1. فرهنگ و ادب
۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۴۱

با تقدیر از علی شریعتمداری/

سومین جایزه علمی کاردان برگزار می‌شود

سومین جایزه علمی کاردان برگزار می‌شود

مراسم اعطای سومین جایزه علمی دکتر علیمحمد کاردان همراه با تقدیر از دکتر علی شریعتمداری به زودی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دکتر کاردان (دانشگاه تهران) با همکاری سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران و انجمن روانشناسی اجتماعی، سومین مراسم اعطای جایزه علمی دکتر کاردان را همزمان با پنجمین سالگرد درگذشت این چهره روانشناسی و علوم تربیتی در روز 4 دی برگزار می‌کند.

در این مراسم که هر ساله در حمایت از پژوهش‌های نوآورانه در حوزه‌های روانشناسی و علوم تربیتی برگزار می‌شود، تندیس جایزه دکتر کاردان همراه با لوح تقدیر و جوایز از طرف خانواده دکتر کاردان به رساله‌های برگزیده دانش پژوهان مقطع دکترا اهدا می‌شود.

در این مراسم، همچنین از علی شریعتمداری چهره ماندگار و استاد علوم تربیتی نیز تجلیل به عمل خواهد آمد.

این مراسم از ساعت 9:30 تا 11:30 روز دوشنبه 4 دی در تالار کوثر دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران واقع در بزرگراه جلال آل احمد، روبروی کوی نصر (گیشا)، خیابان دکتر کاردان برگزار خواهد شد. 

کد مطلب 1770439

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