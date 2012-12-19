به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دکتر کاردان (دانشگاه تهران) با همکاری سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران و انجمن روانشناسی اجتماعی، سومین مراسم اعطای جایزه علمی دکتر کاردان را همزمان با پنجمین سالگرد درگذشت این چهره روانشناسی و علوم تربیتی در روز 4 دی برگزار میکند.
در این مراسم که هر ساله در حمایت از پژوهشهای نوآورانه در حوزههای روانشناسی و علوم تربیتی برگزار میشود، تندیس جایزه دکتر کاردان همراه با لوح تقدیر و جوایز از طرف خانواده دکتر کاردان به رسالههای برگزیده دانش پژوهان مقطع دکترا اهدا میشود.
در این مراسم، همچنین از علی شریعتمداری چهره ماندگار و استاد علوم تربیتی نیز تجلیل به عمل خواهد آمد.
این مراسم از ساعت 9:30 تا 11:30 روز دوشنبه 4 دی در تالار کوثر دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران واقع در بزرگراه جلال آل احمد، روبروی کوی نصر (گیشا)، خیابان دکتر کاردان برگزار خواهد شد.
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