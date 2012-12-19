اختصاص 310 میلیارد ریال به مناطق زلزله زده/ افزایش رقم تسهیلات ساخت

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری در خصوص آخرین وضعیت زلزله زدگان استان اظهارکرد: در زلزله 15 آذرماه جاری در استان خراسان جنوبی 45 روستا آسیب دیده است.

وی اکثر روستاهای آسیب دیده را در شهرستانهای زیرکوه، قاین، بیرجند و درمیان دانست و گفت: از مجموع واحدهای آسیب دیده 193 واحد بالای 80 درصد تخریب شده که باید آور برداری ؛ تخریب و بازسازی شوند.

وی عنوان کرد: 583 واحد مسکن روستایی 60 درصد آسیب و به هزار و 360 واحد نیز کمتر از 30 درصد خسارت وارد شده است.

استاندار خراسان جنوبی از توزیع دو هزار و 200 چادر بین زلزله زدگان خبر داد و افزود: در حال حاضر امکان تهیه کانکس برای زلزله زدگان وجود ندارد.

وی با بیان اینکه تهیه چادر های دو جداره برای زلزله زدگان پیشنهاد شده بود، ادامه داد: به دلیل توقف تولید این چادرها تعداد به اندازه نیاز وجود ندارد.

رشید با بیان اینکه تصمیم نهایی بر نگهداری چادر های موجود است، افزود: سعی می شود هرچه سریع تر پس از آور برداری ساخت واحدها را شروع کنیم.

افزایش تسهیلات ساخت مسکن زلزله زدگان به 160 میلیون ریال

وی از اختصاص 310 میلیارد ریال برای ساخت واحدهای مسکونی مناطق زلزله زده استان خبر داد و گفت: از این مبلغ 250 میلیارد ریال در قالب تسهیلات قرض الحسنه و با دوره باز پرداخت 15 ساله به متقاضیان ارائه خواهد شد.

وی بیان داشت: مبلغ 60 میلیارد ریال نیز به صورت کمک بلاعوض به زلزله زدگان اعطا می شود.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه در این شرایط به هر متقاضی 125 میلیون ریال تسهیلات و 25 میلیون ریال کمک بلاعوض اعطا می شود، تصریح کرد: به دلیل عدم توان مالی روستائیان و بالا بودن هزینه های ساخت در شورای میدیرت بحران استان مصوب شده که تسهیلات بانکی به 160 میلیون ریال افزایش پیدا کند.

وی گفت: این پیشنهاد در شورای مدیرت بحران در تهران مطرح خواهد شد و در صورت تصویب در این شورا این مبلغ به زلزله زدگان در استان پرداخت خواهد شد.

رشید با بیان اینکه کمک های بلاعوض به روستائیان نیز از محل منابع استان به 30 میلیون ریال افزایش پیدا خواهد کرد، اظهارداشت: تمام تلاش خود را خواهیم داشت که رقم کمک بلاعوض به زلزله زدگان بیشتر از این رقم شود.

استاندار خراسان جنوبی عنوان کرد: بازسازی واحدهای مسکونی در قالب الزامات طرح هادی روستاها انجام خواهد شد.

وی از انتقال کانکس برای مساجد، مدارس، مهدها، نمازخانه، واحدهای درمانی و امنیتی برای مناطق زلزله خبر داد و افزود: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند پزشک، پرستار و داروی مورد نیاز در مناطق زلزه زده را تامین خواهد کرد.

رشید با بیان اینکه مقاوم سازی مدارس در اولویت است، گفت: کار ساخت و ساز واحدهای مسکونی زلزله زدگان تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی از هفته آینده در استان شروع خواهد شد.

وی از تلف شدن 585 راس دام در زلزه زهان خبر داد و ادامه داد: جایگاه های نگهداری دام در نزدیکترین محل زندگی روستائیان در حال ساخت است.

وی با بیان اینکه تا کنون علوفه مورد نیاز دامها در مناطق زلزله زده به صورت رایگان تامین شده است، بیان داشت: انجام واکسیناسیون و ارائه مکمل های غذایی دامها نیز در دستور کار دامپزشکی استان است.