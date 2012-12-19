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۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۵۴

برای نخستین بار در کشور/

منطقه ویژه فناوری معدن در بافق راه اندازی می شود

منطقه ویژه فناوری معدن در بافق راه اندازی می شود

بافق - خبرگزاری مهر: مجری طرح منطقه ویژه فناوری معدنکاری بافق از راه اندازی منطقه ویژه فناوری معدنکاری برای نخستین بار در کشور در بافق خبر داد.

داریوش پورسراجیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: منطقه ویژه فناوری معدنکاری بافق را ترکیب منسجمی از دانشگاه ‌ها، پارک‌ های فناوری، مراکز تحقیقی و پژوهشی، شرکت ‌هایی با فناوری برتر، سرمایه‌ های مخاطره پذیر، امکانات و زیرساخت ‌های فیزیکی و نهادی و سرمایه انسانی که در یک محدوده خاص جغرافیایی با یک مدیریت متمرکز و ساختار حقوقی خاص و با اتصال به یک بازار مصرف، محصولات و خدمات دانش محور را تولید می‌کنند، شامل می شود.

وی با اشاره به موقیعیت و اهداف منطقه ویژه فناوری معدنکاری بافق افزود: این منطقه با وسعت تقریبی 30 کیلومتر مربع حدفاصل شهرک آهنشهر و معدن چغارت قرار می ‌گیرد.

پورسراجیان، هدف از ایجاد این منطقه را فراهم آوردن شرایط جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و هدایت آنها در راستای احداث واحدهای صنعتی و معدنی، صنایع جوار معدنی و فرآوری مواد معدنی همچنین رشد توسعه اقتصادی، افزایش فرصتهای شغلی، افزایش و توسعه فناوریهای مدرن حوزه تولید، مهارتهای مدیریتی، ارتقای کیفیت تولیدات و افزایش توان صادرات به منظور رقابت در بازارهای جهانی برشمرد.

وی عنوان کرد: این منطقه هم اکنون در فاز مطالعات اولیه است و بعد از مطالعات اولیه، مجوز ایجاد خود را از شورای عتف دریافت می کند و مشمول مجموعه ای از حمایت های مادی و معنوی دولت از جمله معافیت های مالیاتی عوارض و گمرکی می شوند.

پورسراجیان با اشاره به چشم انداز منطقه ویژه فناوری معدنکاری بافق اظهار امیدواری کرد: شهرستان بافق به یک منطقه ممتاز در سطح ملی و بین المللی در زمینه ارائه خدمات مرتبط با فناوری معدنکاری تبدیل شود.

کد مطلب 1770443

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