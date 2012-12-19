منطقه ویژه فناوری معدن در بافق راه اندازی می شود

داریوش پورسراجیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: منطقه ویژه فناوری معدنکاری بافق را ترکیب منسجمی از دانشگاه ‌ها، پارک‌ های فناوری، مراکز تحقیقی و پژوهشی، شرکت ‌هایی با فناوری برتر، سرمایه‌ های مخاطره پذیر، امکانات و زیرساخت ‌های فیزیکی و نهادی و سرمایه انسانی که در یک محدوده خاص جغرافیایی با یک مدیریت متمرکز و ساختار حقوقی خاص و با اتصال به یک بازار مصرف، محصولات و خدمات دانش محور را تولید می‌کنند، شامل می شود.

وی با اشاره به موقیعیت و اهداف منطقه ویژه فناوری معدنکاری بافق افزود: این منطقه با وسعت تقریبی 30 کیلومتر مربع حدفاصل شهرک آهنشهر و معدن چغارت قرار می ‌گیرد.

پورسراجیان، هدف از ایجاد این منطقه را فراهم آوردن شرایط جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و هدایت آنها در راستای احداث واحدهای صنعتی و معدنی، صنایع جوار معدنی و فرآوری مواد معدنی همچنین رشد توسعه اقتصادی، افزایش فرصتهای شغلی، افزایش و توسعه فناوریهای مدرن حوزه تولید، مهارتهای مدیریتی، ارتقای کیفیت تولیدات و افزایش توان صادرات به منظور رقابت در بازارهای جهانی برشمرد.

وی عنوان کرد: این منطقه هم اکنون در فاز مطالعات اولیه است و بعد از مطالعات اولیه، مجوز ایجاد خود را از شورای عتف دریافت می کند و مشمول مجموعه ای از حمایت های مادی و معنوی دولت از جمله معافیت های مالیاتی عوارض و گمرکی می شوند.

پورسراجیان با اشاره به چشم انداز منطقه ویژه فناوری معدنکاری بافق اظهار امیدواری کرد: شهرستان بافق به یک منطقه ممتاز در سطح ملی و بین المللی در زمینه ارائه خدمات مرتبط با فناوری معدنکاری تبدیل شود.